Как выглядит загадочный Безымянный остров у Красного Камня в Днепре (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали историю одного из таких островов на реке Днепр.
Сегодня в Днепре любимым местом отдыха горожан является Монастырский остров, а еще 50 лет назад таких островов было несколько. Людей к ним подвозили с помощью речных трамвайчиков, а когда транспорт ходить перестал об островах позабыли. Теперь на реке есть несколько клочков суши, куда редкие отдыхающие причаливают на байдарках и лодках. Один из таких островов называет «Безымянный» или «Дубовый» и находится неподалеку от Зеленого острова. Их разделяет широкий залив. Еще несколько десятков лет назад расстояние между островами было значительно меньше, но со временем Безымянный был подтоплен. Откуда пошло такое название острова – неизвестно. По некоторым данным остров был образован в начале прошлого века.
Возможно, до строительства ДнепроГЕСа он был гораздо больше, но после затопления реки от него остался маленький кусочек суши, где растет много зеленых кустов и деревьев. Со стороны кажется, что деревья растут прямо в воде, но при ближайшем рассмотрении можно увидеть, что от берега с песком идет небольшое холмистое возвышение острова. Когда Днепр мелеет – остров становится чуть больше в размерах. Увеличение территории можно увидеть в жаркие летние месяцы. Увидеть остров можно со стороны леса на жилмассиве Ломовской или Косы на Красном Камне.
Это место никогда не было зоной отдыха горожан, как, например, Монастырский остров, да и разместить тут много людей при всем желании не получилось бы. Судя по фото, остров очень маленький – около 500 -600 метров в длину и 200 в ширину. На нем есть небольшая полоска песчаного берега. Иногда на Безымянный приезжают с ночевкой туристы или рыбаки. Инфраструктуры тут никакой нет, но много растительности.
фото: открытые источники
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