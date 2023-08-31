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  • Как выглядит заброшенное кафе-призрак в парке Шевченко: стоит там около 10 лет (ФОТО)

Как выглядит заброшенное кафе-призрак в парке Шевченко: стоит там около 10 лет (ФОТО)

Сегодня 12:47
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В парке Шевченко в Днепре есть несколько кафе, где можно перекусить после прогулки. Все они находятся практически у входа в парк, а вот в глубине зеленой зоны стоят забытые и заброшенные бывшие увеселительные заведения. Теперь они напоминают призраки и в вечернее время способны только напугать отдыхающих в парке.

Новости Днепра про Как выглядит заброшенное кафе-призрак в парке Шевченко: стоит там около 10 лет (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали, как сейчас выглядит одно из таких заброшенных кафе в парке Шевченко.

Новости Днепра про Как выглядит заброшенное кафе-призрак в парке Шевченко: стоит там около 10 лет (ФОТО)

В летнее время кафе-призрак скрыто зеленью деревьев и кустов и внешне немного напоминает забытую теплицу.

Новости Днепра про Как выглядит заброшенное кафе-призрак в парке Шевченко: стоит там около 10 лет (ФОТО)

Скорее всего тут  было две зоны: летняя – где столики для посетителей стояли под навесом на свежем воздухе. И «зимняя», когда посетители могли перекусить в небольшом каменном здании с окнами.

Новости Днепра про Как выглядит заброшенное кафе-призрак в парке Шевченко: стоит там около 10 лет (ФОТО)

Сейчас все стоит заброшенное. Окон и дверей давно нет. Но кое-где остались рамы от окон.

Новости Днепра про Как выглядит заброшенное кафе-призрак в парке Шевченко: стоит там около 10 лет (ФОТО)

Само здание обрисовано граффити. Внутри нет ничего – ни стен, ни мебели, ни обшивки на стенах или потолке.

Новости Днепра про Как выглядит заброшенное кафе-призрак в парке Шевченко: стоит там около 10 лет (ФОТО)

Но несмотря на это, в самом «здании» не так уж много мусора, как могло бы быть.

Новости Днепра про Как выглядит заброшенное кафе-призрак в парке Шевченко: стоит там около 10 лет (ФОТО)

Веранда, где раньше скорее всего стояли столики, напоминает грядку с растениями.

Новости Днепра про Как выглядит заброшенное кафе-призрак в парке Шевченко: стоит там около 10 лет (ФОТО)

Возле заброшенного кафе нет ни одной живой души, внутри тоже пусто. Рядом со зданием иногда проходят люди. У входа в заведение есть лестница, а рядом – нечто, что похоже на бывший когда-то фонтан причудливой формы.

Новости Днепра про Как выглядит заброшенное кафе-призрак в парке Шевченко: стоит там около 10 лет (ФОТО)

По некоторым данным, кафе стоит в таком заброшенном виде с 2014-2015 года.

Новости Днепра про Как выглядит заброшенное кафе-призрак в парке Шевченко: стоит там около 10 лет (ФОТО)

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