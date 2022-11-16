Как выглядит исчезающее кладбище животных в Днепре (ФОТО)

Одно из таких кладбищ находится на жилмассиве Победа-6. Еще несколько лет назад на поляне неподалеку Косы насчитывалось более сотни могил с надгробьями и оградками. Захоронения на этой территории продолжаются не один десяток лет. Но могил не много по причине того, что ранее их часто разрушали подростки. Школьники регулярно приходили на кладбище для проведения различных «обрядов», а также просто щекотали себе нервы, находясь поздно вечером среди могил.
Тут хоронили и продолжают хоронить не только собак и кошек, но и шиншил, попугаев. У некоторых могил можно увидеть настоящие гранитные таблички, с фотографией животного и трогательными словами, а также годами жизни домашнего питомца. Другие – выдает только небольшой холмик земли, огражденный грудой камней и самодельный крест из деревянный палок.
Несколько лет назад кладбище стало уменьшаться в размерах. На территории, где оно находилось развернулась стройка и сейчас клочок земли, на котором владельцы животных хоронят своих питомцев уменьшился в несколько раз. Некоторое время назад рядом со звериным некрополем начали строить дорогу от яхт-клуба «Сич» в сторону Косы на реке.
От кладбища осталась лишь четверть его бывших размеров. Скорее всего в будущем кладбище будет засыпано землей, а на его месте возможно появится обустроенная пешеходная зона.
В Украине запрещено хоронить животных на территории населенных пунктов, поскольку они могут нести потенциальную угрозу для человека. В случае смерти домашнего животного его владельцы должны обратиться в КП «Зооконтроль» — они приедут за умершим животным. Также им нужно звонить, если увидели мертвого зверя на улице.
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