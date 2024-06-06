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Как выглядит Каховское водохранилище спустя год после подрыва ГЭС

Сегодня 13:58
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Через год после подрыва оккупантами Каховской ГЭС на месте Каховского водохранилища образовался густой лес.

Новости Днепра про Как выглядит Каховское водохранилище спустя год после подрыва ГЭС

Год назад, 6 июня 2023 года, оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, что повлекло за собой обмеление Каховского водохранилища. Сейчас эта территория площадью 150 гектаров покрыта разной растительностью. Там растет водяной орех, ива и другая флора. Также можно найти много чистых камней.

Об этом рассказал эколог Вадим Манюк, сообщает «Суспільне».

«Каховское море с точки зрения биоразнообразия было очень бедным. То, о чем мы говорим, это по сути была водяная пустыня. Интересно, что на бывшей береговой полосе осталось много водяного ореха. Это растение когда-то было в Красной книге, но недавно его из него исключили из-за того, что ее стало очень много. Думаю, что огромная популяция водяного ореха, находившегося на берегу водохранилища, погибла», — говорит Вадим Манюк.

Новости Днепра про Как выглядит Каховское водохранилище спустя год после подрыва ГЭС

По его словам, весной, за счет осадков, почва водохранилища не будет пересыхать и там будет процветать ива. А со временем – вязы и дубы.

А в будущем лес, образовавшийся на территории бывшего Каховского водохранилища, будет эволюционировать путем разделения по такому типу: где-то будут ивовые леса, где-то тополевые, где-то появятся широколиственные породы. Также останутся водоемы и озера.

«Это все вдохновляет, потому что это огромная, не тронута ни одной современной человеческой деятельностью система, полностью подчиняющаяся собственным законам, развивается так, как это было когда-то миллионы лет назад на планете», — отметил эколог.

Новости Днепра про Как выглядит Каховское водохранилище спустя год после подрыва ГЭС

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