Как выглядят самые дешевые дома в аренду в разных районах Днепра: цена и условия

В преддверии учебного года будущие студенты из других городов начинают активно искать себе жилье. Наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются недорогие дома, так как их аренда может быть дешевле, чем аренда квартиры. А в современных условиях проживание в доме с газовым отоплением означает возможность запускать генератор, если будут перебои со светом или готовить пищу на газовой плите, пока нет электричества.

Журналисты dnepr.info собрали подборку самых дешевых домов, которые можно снять в разных районах Днепра, сравнили цены и условия.

Индустриальный район

Снять жилье в Индустриальном районе Днепра можно за 7 тыс грн в месяц. Находиться оно будет в районе улицы Вільхового Лісу. Жить за эти деньги можно будет в доме со всеми удобствами. В здании 2 комнаты, большая кухня. Общая площадь дома 40 кв м. Отопление – газовый котел, есть мебель, техника. Во дворе есть место для авто. До проспекта Слобожанского – 5 минут ходьбы.

АНД-район

Снять дом в АНД-районе Днепра обойдется в 8 тыс грн в месяц. В доме 1 комната, общая площадь помещения 30 кв м. Есть мебель, техника, утепленные стены, свежий ремонт и электрокотел.

Самарский район

Снять дом в Самарском районе обойдется минимум в 16 тыс – это самое дешевое предложение на сайте о сдаче недвижимости в аренду в Днепре в этом районе. В доме 1 комната, но само помещение довольно просторное – 80 кв м. Бонус для съемщика – не нужно платить за коммуналку. Отопление электрокотел. Во дворе есть беседка, магнал, участок на 10 соток. Жилье находится в районе Игрени. В доме недавно был ремонт, мебели немного.

Новокодацкий район

Снять дом в Днепре в Новокодацком районе обойдется 15 тыс грн. В Доме 50 кв м общей площади и 3 комнаты. Жилье находится неподалеку от станции метро «Покровская». Вместо газовой плиты тут варочная поверхность, дом утеплен минеральной ватой. Недалеко от дома находится пляж.

Соборный район

Снять дом в Днепре в Соборном районе обойдется 5,5 тыс грн. Двор с домом находится в районе ТЦ «Неоплаза». В доме есть техника, мебель, автономное отопление, все удобства и 3 спальных места. В случае сигнала тревоги есть возможность спуститься в отремонтированный подвал. Общая площадь дома 40 кв м.

Центральный район

Аренда дома в Центральном районе Днепра обойдется в 15 тыс грн в месяц. В доме 40 кв м общей площади, 2 комнаты, электроотопление, система «теплый пол», есть мебель и техника. Территориально дом находится в районе улицы Полигонной.

Чечеловский район

Снять жилье в Чечеловском районе Днепра обойдется в 7 тыс грн. За эти деньги арендатор получит дом на 39 кв м общей площади, в помещении 2 комнаты, есть газовое отопление. В доме все удобства. Жилье находится в районе Автовокзала.

Шевченковский район

Снять дом в Шевченковском районе Днепра обойдется в 15,5 тыс грн в месяц. Дом довольно большой – 90 кв м общей площади, в нем 3 комнаты, недавно был сделан ремонт, есть необходимая мебель, техника, у дома большая веранда.

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