Как выглядят самые дешевые дачи на продажу в Днепре: от 15 тыс грн (ФОТО)

Как отмечают риэлторы, самый пик покупок дач в Днепре приходится на конец весны и начало лета и начало осени. Весной ее покупают те, кто хочет провести теплые дни на природе или заняться выращиванием своих овощей и фруктов, а в конце лета и осенью те, кто планирует работать на даче в следующем году.

Журналисты dnepr.info узнали, за сколько сейчас можно купить дачу в Днепре.

За 14,7 тыс грн в Днепре предлагают купить дачный участок в садовом товариществе неподалеку от Приднепровска. На территории товарищества есть охрана, свет, на участках есть строения. Как отмечает автор объявления, многие владельцы дач в садовом товариществе живут тут круглый год. Более подробную информацию обещают рассказать по телефону.

Дачу в тупике Игрени можно купить за 28 тыс грн. За эти деньги новый владелец получит участок на 6 соток и домик на 15 кв м. В доме нет никаких удобств, но есть погреб и веранда. Воду можно брать с колодца. Свет можно в дом провести. Есть также поливная вода.

Также на Игрени, но уже за 44,3 тыс грн можно купит дачу с домиком на 25 кв м. Участок при этом 6 соток земли. Дом с фундаментом, в нем две комнаты, веранда, в помещении есть печка, погреб, свет. Воду можно брать из колодца на соседнем участке. Во дворе есть сарай и туалет. На территории растут плодовые деревья.

За 60 тыс грн в Днепре можно купить дачу на берегу реки Сура. Участок – стандартный 6 соток, во дворе есть дом на 50 кв м, в доме две комнаты, проведена вода и электричество, но зданию очень нужен ремонт.

Чуть дороже – 66,4 тыс грн обойдется дача в черте города, рядом с рекой Самара. Участок почти на 6 соток, но находится в заброшенном состоянии. На территории есть колодец и вода для полива. Электричество необходимо провести. Во дворе стоит вагончик с прихожей и комнатой – всего 11 кв м. Внутри обшит, а на окнах стоят решетки. В «домике» есть холодильник, шкаф, стулья.

Почти в 74 тыс грн обойдется дача неподалеку поселка под Днепром. На участке 6 соток земли и домик из металлического каркаса. Во дворе есть пристройка из кирпича.

За 82 тыс грн в Днепре можно купить дачу с участком на 12 соток земли. Находится она на Игрени. На участке есть дом на 52 кв м, с тремя комнатами, подвалом и печным отоплением. Есть электрика, возле участка – колодец с питьевой водой. Туалет – во дворе.

За 92,3 тыс грн можно купить дачу в садовом товариществе также на Игрени. Участок небольшой – всего 4 сотки, есть дом на 18 кв м. Двор ухоженный, проведено электричество, есть поливная вода. За питьевой придется идти к колодцу на улице.

96 тыс грн в Днепре обойдется покупка дачи неподалеку Рыбальского. Находится она в садовом товариществе, участок 6 соток. Начато строительство дома, построен гараж, саунзел, комната и кухня. Новый владелец в придачу к дачному участку получит и строительные материалы. Воды и света – нет. Для первой – нужно бурить скважину, для второго – проводить от центральной улицы.

103,5 тыс грн обойдется дача в Сухачевке в Днепре. Участок 8 соток, есть дом на 30 метров. Все удобства во дворе. В дом проведен свет, есть летний душ. Воду для питья придется носить из колодца на соседней улице. Во дворе растут фруктовые деревья, недалеко пляж и лес.

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