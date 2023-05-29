Обзор парков и скверов Индустриального района Днепра: место для велопрогулки, пляж и сквер для детей (ПЕРЕЧЕНЬ)

В каждом районе Днепра насчитывается несколько парков и скверов. Все они в разном состоянии, в них доступны разнообразные развлечения. В одни парки горожане идут за тишиной и пением птиц, в другие – для того, чтобы дети развлекались на спортивных и игровых площадках.

В Индустриальном районе Днепра есть два пара – Сагайдак и Дружбы народов, а также сквер им. Усачева. Журналисты dnepr.info решили посмотреть, как они выглядят.

Парк Сагайдак

Парк Сагайдак – это место, где жители левого берега Днепра могут не только погулять тенистыми аллеями среди деревьев, но позагорать на пляже. Находится он у реки. Часть парка — это зеленые насаждения, вторая его часть – это пляж у реки. В самом парке есть детские качели, лавочки, урны для мусора, аллеи для прогулок.

На пляже стоят столы для игры в шахматы, навесы от солнца, раздевалки, в летнее время работают фонтанчики с питьевой водой. Рядом с берегом есть площадки для игры в пляжный волейбол. В летний сезон тут работают различные кафе и можно взять байдарку на прокат для сплава по реке.

Парк Дружбы народов

Лесопарк Дружбы народов — это возможность погулять по лесу, не выезжая из города. Находится в городской черте. Тут мало развлечений для детей, но есть лавочки и облагороженные клумбы на которые просто приятно смотреть.

Площадь парка позволяет совершать по нему прогулки на велосипеде или собраться на пикник с друзьями.

Сквер Усачева

Сквер Усачева находится неподалеку ДК «Металлург». Тут растет много деревьев, есть большая яркая детская площадка с качелями, песочницей и множество аллей для прогулок. Тут много лавочек, есть место, где можно сыграть в шахматы. В разное время тут можно любоваться цветением сакуры и различных цветов.

Есть также отдельная территория для выгула собак, стоят тренажеры для любителей заниматься спортом на свежем воздухе.

фото: группа «Департамент парков и рекреакций Днепровского городского совета»

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