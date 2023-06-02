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  • Как выглядят номера турбаз возле Днепра за 2,3 тыс грн в сутки: у речки и на Голубых Озерах (ФОТО)

Как выглядят номера турбаз возле Днепра за 2,3 тыс грн в сутки: у речки и на Голубых Озерах (ФОТО)

Сегодня 17:15
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В Днепре отдохнуть на турбазе на берегу реки можно не только в Новомосковске, но и в Каменском. В этом городе также функционирует несколько туристических баз и отелей, проживая в которых можно купаться в реке Днепр, гулять по сосновому лесу или загорать на пляже у «Голубых озер».

Новости Днепра про Как выглядят номера турбаз возле Днепра за 2,3 тыс грн в сутки: у речки и на Голубых Озерах (ФОТО)

Журналисты dnepr.info узнали, во сколько обойдется отдых в этом году на турбазе в Каменском.

База отдыха «Золотые пески» расположена на берегу Днепра. Тут также есть сосновый лес. На территории бассейн, ресторан, отдыхающие могут сыграть в боулинг, сходить в баню, половить рыбу или устроить посиделки в беседке, заняться спортом в тренажерном зале, покататься на квадроцикле, катере. Для детей есть детский бассейн. Цены за проживания на турбазе стартуют от 1,5 тыс грн за двухместный номер в сутки. Отдыхающий получит комнату с удобствами, телевизором, беспроводным интернетом, кондиционером и одной двуспальной кроватью.

Новости Днепра про Как выглядят номера турбаз возле Днепра за 2,3 тыс грн в сутки: у речки и на Голубых Озерах (ФОТО)

Мини-гостиница «Веселая Роща» также находится на берегу реки в Каменском. На территории есть детская площадка, бесплатная парковка, сад и частный пляж, бассейн. За номер в двуспальной кроватью и раскладным диваном нужно отдать 2,3 тыс грн в сутки. В комнате есть кондиционер, телевизор, холодильник, бесплатный интернет, все удобства, обеденный стол и выход на террасу.

Новости Днепра про Как выглядят номера турбаз возле Днепра за 2,3 тыс грн в сутки: у речки и на Голубых Озерах (ФОТО)

Гостевой дом Голубое Озеро находит в Елизаветовке неподалеку от котлована и леса. Идти до пляжа нужно будет около 10-15 минут. Отдыхающие могут самостоятельно приготовить себе еду в номере. На территории поселка, где расположен гостевой дом есть магазин, бесплатная парковка. У каждого домика есть беседки с мангалом, в каждом номере – телевизор, кондиционер, интернет. Можно взять на прокат велосипед или каяк – за это попросят  в среднем 200 грн. Бюджетный двухместный номер тут обойдется  в 800 грн в сутки.

Новости Днепра про Как выглядят номера турбаз возле Днепра за 2,3 тыс грн в сутки: у речки и на Голубых Озерах (ФОТО)

База отдыха «Заимка» расположена прямо на берегу озера. Жить отдыхающим предлагают в коттеджах.  В стандартном номере тут могут разместиться два взрослых и два ребенка, есть двуспальная кровать, микроволновка, мини кухня с посудой, электрочайник, диван, кондиционер, телевизор, интернет, удобства в номере. Обойдется аренда такого коттеджа в будние дни 1,5 тыс грн, в выходные – 2 тыс грн в сутки. В стоимость входит парковка одной машины, пользование мангальной зоны с инвентарем.

Новости Днепра про Как выглядят номера турбаз возле Днепра за 2,3 тыс грн в сутки: у речки и на Голубых Озерах (ФОТО)

База отдыха Green Park предлагают отдыхающим проживание в коттеджах. Возле домика есть место стоянки для авто, уличная мебель, личный мангал. В самом коттедже спальня, гостиная, ванная комната, кондиционер, холодильник, чайник, телевизор, столик. Для двух человек аренда домика обойдется 1,5 тыс грн в сутки. На территории базы отдыха свой пляж, беседки.

Новости Днепра про Как выглядят номера турбаз возле Днепра за 2,3 тыс грн в сутки: у речки и на Голубых Озерах (ФОТО)

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Новости Днепра про Как выглядят номера турбаз возле Днепра за 2,3 тыс грн в сутки: у речки и на Голубых Озерах (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как выглядят номера турбаз возле Днепра за 2,3 тыс грн в сутки: у речки и на Голубых Озерах (ФОТО)Русский

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