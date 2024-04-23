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Как выглядела Соборная площадь в Днепре, когда на ней сажали огороды (ФОТО)

Сегодня 11:17
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В сети показали фото Соборной площади, когда на ней еще сажали огороды.

Новости Днепра про Как выглядела Соборная площадь в Днепре, когда на ней сажали огороды (ФОТО)

Сейчас в это трудно поверить, но в 30-х на Соборной площади сажали огороды. Участник Facebook-сообщества «Екатеринослав — Днепропетровск — Днепр. История города» Gans Kalinin обнародовал фотографию тех лет с доказательствами существования на этом месте засаженных овощами земельных участков.

Как я узнал из показаний очевидцев, место было подходящее, хорошее, солнечное. И воду для полива было, где братья, – рассказывает днепрянин.

Отмечается, что воду для полива могли брать с водонапорной башни, которая располагалась на территории больницы Мечникова, поэтому бегать по высоким холмам к Днепру и обратно не нужно было.

В комментариях нашлись скептики, которые сомневаются, что на фото Соборная площадь. Качество изображения плохое, поэтому разглядеть детали, указывающие на то, что это именно эта локация — трудно, но по словам автора сообщения фото взято из альбома, датированного 1936-м родом. Рядом были записи очевидцев.

Я увеличил и подкорректировал, как мог фото и полосой отметил, что я увидел. Мое предположение, что на фото видна Крестовоздвиженская (Архиерейская) церковь. Все деревья были вырублены, ее башню с куполом, но без крестов, видно. Мне кажется, что это она. Она находилась справа от Преображенского собора. Это надо угадывать, – отмечает автор сообщения.

Новости Днепра про Как выглядела Соборная площадь в Днепре, когда на ней сажали огороды (ФОТО)

Кстати, огороды сажали не только в 1930-х. Садоводством на Соборной площади занимались и несколько лет после завершения Второй Мировой. Там, где находится школа и на территории собора выращивали овощи, а деревья из архиерейского сада пошли на дрова для обогрева.

Только в 1950-х с площади убрали огороды, облагородили территорию и тогда она стала такой, какой мы ее знаем сейчас.

Новости Днепра про Как выглядела Соборная площадь в Днепре, когда на ней сажали огороды (ФОТО)

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