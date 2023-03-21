Как выглядела первая маршрутка Днепра и чем занималась «биржа перевозчиков»

Жителям Днепра сложно представить, как можно быстро передвигаться по городу без общественного транспорта. С самого основания нашего города в нем большой популярностью пользовались услуги извозчиков. Журналисты dnepr.info собрали 10 необычных фактов про общественный транспорт в Днепре.

Жителям Днепра сложно представить, как можно быстро передвигаться по городу без общественного транспорта. С самого основания нашего города в нем большой популярностью пользовались услуги извозчиков. Журналисты dnepr.info собрали 10 необычных фактов про общественный транспорт в Днепре.

Извозчики в Екатеринославе работали по 15-18 часов в день. У них был один выходной в неделю, а учет всех «перевозчиков» города вели в «Бирже извозчиков».

В конце XIX в городе появились омнибусы. Это когда людей перевозили не в бричке, а в вагоне на колесиках. Тянули его 2 лошади, а в сам вагон помещалось до 12 пассажиров. Но у них был существенный недостаток. Омнибусы не могли подняться на Соборную гору – две лошади не могли потянуть наверх такой большой вес.

В 1897 году в городе появился электрический трамвай. Движение осуществлялось по маршруту: Вокзал-Соборная площадь-Лагеря и по Екатерининскому проспекту. Сначала в городе функционировало всего 6 вагонов. Наш город стал третьим в стране и вторым, после Киева, где жители могли пользоваться трамваем.

В 1908 году в городе появились первые «маршрутки». Они вмешали 9 человек, все занимали сидячие места. Проехаться на них можно было до Новомосковска. Местом отправления служил нынешний проспект Поля. Поездка занимала 55 минут. Первым владельцем автопарка был Андрей Миклашевский.

Позже количество «перевозчиков» в городе увеличилось, а вместимость их транспорта составляла 20 человек.

Правила дорожного движения заработали в Днепре только в 1913 году. До этого времени ПДД никто не читал и все ездили как хотели.

В то время ДТП было такой редкостью и когда оно случалось – рассказ и фото аварии размещали на первой полосе газет.

В 1947 году в Днепре начали строить троллейбусные линии. Первые проложили на центральном проспекте. А на территории трамвайного депо было выделено помещение для осмотра и ремонта троллейбусов. Тогда же первый троллейбус вышел на маршрут. Парк состоял из четырех машин. Со временем он увеличился в несколько раз.

К началу 1980-х годов дороги Днепра «опутывали» около 60 разных маршрутов движения общественного транспорта.

Первые маршрутки в Днепре появились в конце 1980-х годов.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: