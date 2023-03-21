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Как выглядела первая маршрутка Днепра и чем занималась «биржа перевозчиков»

Сегодня 18:01
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Жителям Днепра сложно представить, как можно быстро передвигаться по городу без общественного транспорта. С самого основания нашего города в нем большой популярностью пользовались услуги извозчиков. Журналисты dnepr.info собрали 10 необычных фактов про общественный транспорт в Днепре.

Жителям Днепра сложно представить, как можно быстро передвигаться по городу без общественного транспорта. С самого основания нашего города в нем большой популярностью пользовались услуги извозчиков. Журналисты dnepr.info собрали 10 необычных фактов про общественный транспорт в Днепре.

Извозчики в Екатеринославе работали по 15-18 часов в день. У них был один выходной в неделю, а учет всех «перевозчиков» города вели в «Бирже извозчиков».

В конце XIX в городе появились омнибусы. Это когда людей перевозили не в бричке, а в вагоне на колесиках. Тянули его 2 лошади, а в сам вагон помещалось до 12 пассажиров. Но у них был существенный недостаток. Омнибусы не могли подняться на Соборную гору – две лошади не могли потянуть наверх такой большой вес.

Новости Днепра про Как выглядела первая маршрутка Днепра и чем занималась «биржа перевозчиков»

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В 1897 году в городе появился электрический трамвай. Движение осуществлялось по маршруту: Вокзал-Соборная площадь-Лагеря и по Екатерининскому проспекту. Сначала в городе функционировало всего 6 вагонов. Наш город стал третьим в стране и вторым, после Киева, где жители могли пользоваться трамваем.

Новости Днепра про Как выглядела первая маршрутка Днепра и чем занималась «биржа перевозчиков»

В 1908 году в городе появились первые «маршрутки». Они вмешали 9 человек, все занимали сидячие места. Проехаться на них можно было до Новомосковска. Местом отправления служил нынешний проспект Поля. Поездка занимала 55 минут. Первым владельцем автопарка был Андрей Миклашевский.

Новости Днепра про Как выглядела первая маршрутка Днепра и чем занималась «биржа перевозчиков»

Позже количество «перевозчиков» в городе увеличилось, а вместимость их транспорта составляла 20 человек.

Правила дорожного движения заработали в Днепре только в 1913 году. До этого времени ПДД никто не читал и все ездили как хотели.

В то время ДТП было такой редкостью и когда оно случалось – рассказ и фото аварии размещали на первой полосе газет.

В 1947 году в Днепре начали строить троллейбусные линии. Первые проложили на центральном проспекте. А на территории трамвайного депо было выделено помещение для осмотра и ремонта троллейбусов. Тогда же первый троллейбус вышел на маршрут. Парк состоял из четырех машин. Со временем он увеличился в несколько раз.

Новости Днепра про Как выглядела первая маршрутка Днепра и чем занималась «биржа перевозчиков»

К началу 1980-х годов дороги Днепра «опутывали» около 60 разных маршрутов движения общественного транспорта.

Первые маршрутки в Днепре появились в конце 1980-х годов.

Новости Днепра про Как выглядела первая маршрутка Днепра и чем занималась «биржа перевозчиков»

 

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