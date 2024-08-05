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  • Как выглядела Мандрыковка во время большого наводнения 1931: жители Днепра обнародовали уникальные фото

Как выглядела Мандрыковка во время большого наводнения 1931: жители Днепра обнародовали уникальные фото

Сегодня 17:48
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В сети обнародовали редкое фото затопленной в 1931 году Мандрыковки.

Новости Днепра про Как выглядела Мандрыковка во время большого наводнения 1931: жители Днепра обнародовали уникальные фото

В 1931 году жители тогдашнего Днепропетровска боролись с последствиями масштабного наводнения, вызванного сильным ливнем. В частности, под воду пошла Мандрыковка – поселок, расположенный на месте современного Соборного района Днепра.

Жители Днепра обнародовали фото, на котором можно увидеть, как выглядел тогда поселок. Как видим на фотографии выше, по улицам передвигались по лодкам, а дома частично ушли под воду.

Кроме Мандрыковки, затопило почти всю береговую полосу от улицы Княгини Ольги до Шевченко. Отчасти подтопило даже проспект Яворницкого. Вода дошла до здания Государственного банка (современный Нацбанк) на пересечении проспекта и улицы Воскресенской. Также под воду снова, как и во время большого наводнения 1917 года, пошло поселение Амур.

Водная стихия тогда нанесла удар не только Днепру — под воду пошли другие города Украины, которые размещались по оба берега реки.

Отметим, что на протяжении всей истории Днепра город пережил 9 катастрофических наводнений: 1789, 1820, 1891, 1892, 1907, 1908, 1917, 1931 и 1977 годов. О них мы рассказывали раньше.

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Новости Днепра про Как выглядела Мандрыковка во время большого наводнения 1931: жители Днепра обнародовали уникальные фотоУкраїнська Новости Днепра про Как выглядела Мандрыковка во время большого наводнения 1931: жители Днепра обнародовали уникальные фотоРусский

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