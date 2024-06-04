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  • Как выглядел старый цирк Днепра в 1960-х годах: купол из дерева и верблюд в фойе

Как выглядел старый цирк Днепра в 1960-х годах: купол из дерева и верблюд в фойе

Сегодня 17:46
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Первый стационарный «официальный» цирк в Днепре появился в 1960 году. До этого циркачи и акробаты выступали в цирке-шапито. Он был разрушен во время Второй мировой войны. После освобождения города шапито восстановили, но оно здание требовало капитального ремонта и его просто решили снести, и возвести новое.

Новости Днепра про Как выглядел старый цирк Днепра в 1960-х годах: купол из дерева и верблюд в фойе

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел старый цирк.

Новое здание было построено за 5 месяцев, находилось оно напротив входа на рынок «Озерка». В зале могли поместиться около 2-х тысяч зрителей. Необычный был купол цирка. Его покрыли несколькими слоями деревянных щитов, пропитанных специальным составом. Благодаря этому в летнее время купол не нагревался, а осенью от него не тянуло холодом и воздушным гимнастам там было комфортно и удобно работать.

Новости Днепра про Как выглядел старый цирк Днепра в 1960-х годах: купол из дерева и верблюд в фойе

Но отопления в здании не было, поэтому посетителей и артистов цирк мог принимать только в теплое время года. В холодные месяцы вместо цирка в здании находился зверинец.

«Помню в цирке было очень удобно расположены кресла – арена была хорошо видна с любого места. А зимой мы с родителями ходили смотреть на животных. Там я первый раз увидела верблюда», — вспоминает жительница Днепра Валентина Машкина.

Новости Днепра про Как выглядел старый цирк Днепра в 1960-х годах: купол из дерева и верблюд в фойе

Почти через 10 лет после открытия в здании цирка случился масштабный пожар. Тушили его несколько часов – в цирке было много деревянных конструкций, по которым быстро распространялся огонь.

Согласно легенде, причиной пожара стал поджег: в гимнастку был влюблен молодой парень, а она не отвечала ему взаимностью. Узнав о том, что гимнастка любит другого он их обоих запер в гримерке, а здание поджег. Тогда при пожаре спасли всех, кроме гимнастки. Но это всего лишь легенда, официального ее подтверждения нет.

Новости Днепра про Как выглядел старый цирк Днепра в 1960-х годах: купол из дерева и верблюд в фойе

После пожара здание восстановили и цирк у «Озерки» проработал еще 10 лет. В 1980- м году был открыт новый цирк на набережной.

Новости Днепра про Как выглядел старый цирк Днепра в 1960-х годах: купол из дерева и верблюд в фойе

Здание «старого» цирка находится в полуразрушенном состоянии. Что там находится сейчас – точно неизвестно, здание закрыто. Ранее это был склад, где торговцы с рынка хранили свой товар.

фото: группы «Ностальгия по Днепру», «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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Новости Днепра про Как выглядел старый цирк Днепра в 1960-х годах: купол из дерева и верблюд в фойеУкраїнська Новости Днепра про Как выглядел старый цирк Днепра в 1960-х годах: купол из дерева и верблюд в фойеРусский

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