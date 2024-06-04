Как выглядел старый цирк Днепра в 1960-х годах: купол из дерева и верблюд в фойе

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел старый цирк.
Новое здание было построено за 5 месяцев, находилось оно напротив входа на рынок «Озерка». В зале могли поместиться около 2-х тысяч зрителей. Необычный был купол цирка. Его покрыли несколькими слоями деревянных щитов, пропитанных специальным составом. Благодаря этому в летнее время купол не нагревался, а осенью от него не тянуло холодом и воздушным гимнастам там было комфортно и удобно работать.
Но отопления в здании не было, поэтому посетителей и артистов цирк мог принимать только в теплое время года. В холодные месяцы вместо цирка в здании находился зверинец.
«Помню в цирке было очень удобно расположены кресла – арена была хорошо видна с любого места. А зимой мы с родителями ходили смотреть на животных. Там я первый раз увидела верблюда», — вспоминает жительница Днепра Валентина Машкина.
Почти через 10 лет после открытия в здании цирка случился масштабный пожар. Тушили его несколько часов – в цирке было много деревянных конструкций, по которым быстро распространялся огонь.
Согласно легенде, причиной пожара стал поджег: в гимнастку был влюблен молодой парень, а она не отвечала ему взаимностью. Узнав о том, что гимнастка любит другого он их обоих запер в гримерке, а здание поджег. Тогда при пожаре спасли всех, кроме гимнастки. Но это всего лишь легенда, официального ее подтверждения нет.
После пожара здание восстановили и цирк у «Озерки» проработал еще 10 лет. В 1980- м году был открыт новый цирк на набережной.
Здание «старого» цирка находится в полуразрушенном состоянии. Что там находится сейчас – точно неизвестно, здание закрыто. Ранее это был склад, где торговцы с рынка хранили свой товар.
фото: группы «Ностальгия по Днепру», «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
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