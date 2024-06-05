Из коммуналки в бизнес-центр: как выглядел один из самых старых доходных домов в центре Днепра почти 50 лет назад

Журналисты dnepr.info узнали, как раньше выглядел один из современных бизнес-центров на улице Сечевых Стрельцов и что там было.
Дом на пересечении улиц Сечевых Стрельцов и Святослава Хороброго появился в середине 1890-х годов. Построенный на деньги помещика Заля он предназначался как доходный. На то время это был один из роскошных домов в городе.
Здание было двухэтажным, с фасадом, выполненным в эклектическом стиле в элементами неоклассицизма. Первый этаж дома традиционно был отдан под коммерцию, но находились в нем не магазины, а Екатеринославское отделение музыкального товарищества.
На втором этаже сдавались внаем квартиры.
Во время Второй мировой войны дом выстоял и практически не пострадал, но был реконструирован – в 1960-х годах к нему добавили два этажа, изменили планировку комнат и превратили в коммуналку. Позже жильцов расселили.
В 1990-х годах к зданию было надстроено еще один этаж и восстановлен декор первых двух этажей. Таким образом, из двухэтажного доходного дома Заля строение превратилось в пятиэтажный бизнес центр с лифтом и мраморными лестницами.
Общая площадь его на сегодня составляет 2736 кв м. В здании 30 помещений. Вот уже несколько месяцев оно продается. Хотят за старинный дом со множеством надстроек почти 123 млн грн.
фото А. Волок, блог А. Костюка
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