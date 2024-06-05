Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Из коммуналки в бизнес-центр: как выглядел один из самых старых доходных домов в центре Днепра почти 50 лет назад

Из коммуналки в бизнес-центр: как выглядел один из самых старых доходных домов в центре Днепра почти 50 лет назад

Сегодня 14:42
просмотров

Квартал, где сегодня находится улица Сечевых Стрельцов в Днепре один из самых старых в Екатеринославе. Застраиваться он начал в 1870-х годах. Улица называлась Александровская, примыкала к центру города и первые дома у центрального проспекта появились еще раньше. Со временем она пошла «вверх».

Новости Днепра про Из коммуналки в бизнес-центр: как выглядел один из самых старых доходных домов в центре Днепра почти 50 лет назад

Журналисты dnepr.info узнали, как раньше выглядел один из современных бизнес-центров на улице Сечевых Стрельцов и что там было.

Дом на пересечении улиц Сечевых Стрельцов и Святослава Хороброго появился в середине 1890-х годов. Построенный на деньги помещика Заля он предназначался как доходный. На то время это был один из роскошных домов в городе.

Здание было двухэтажным, с фасадом, выполненным в эклектическом стиле в элементами неоклассицизма. Первый этаж дома традиционно был отдан под коммерцию, но находились в нем не магазины, а Екатеринославское отделение музыкального товарищества.

На втором этаже сдавались внаем квартиры.

Во время Второй мировой войны дом выстоял и практически не пострадал, но был реконструирован – в 1960-х годах к нему добавили  два этажа, изменили планировку комнат и превратили в коммуналку. Позже жильцов расселили.

Новости Днепра про Из коммуналки в бизнес-центр: как выглядел один из самых старых доходных домов в центре Днепра почти 50 лет назад

В 1990-х годах к зданию было надстроено еще один этаж и восстановлен декор первых двух этажей. Таким образом, из двухэтажного доходного дома Заля строение превратилось в пятиэтажный бизнес центр с лифтом и мраморными лестницами.

Новости Днепра про Из коммуналки в бизнес-центр: как выглядел один из самых старых доходных домов в центре Днепра почти 50 лет назад

Общая площадь его на сегодня составляет 2736 кв м. В здании 30 помещений. Вот уже несколько месяцев оно продается. Хотят за старинный дом со множеством надстроек почти 123 млн грн.

фото А. Волок, блог А. Костюка

Читайте также:

Новости Днепра про Из коммуналки в бизнес-центр: как выглядел один из самых старых доходных домов в центре Днепра почти 50 лет назадУкраїнська Новости Днепра про Из коммуналки в бизнес-центр: как выглядел один из самых старых доходных домов в центре Днепра почти 50 лет назадРусский

Автор:


# # # # # # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Военные подарили музею АТО в Днепре новые артефакты
    Новости Днепра
    Сегодня 15:27
    Военные подарили музею АТО в Днепре новые артефакты

    У музеї АТО у Дніпрі з’явилися нові військові експонати.

    В результате ракетного удара по Одессе погиб 21-летний военный с Днепропетровщины
    Новости Днепра
    Сегодня 14:57
    В результате ракетного удара по Одессе погиб 21-летний военный с Днепропетровщины

    31 мая в результате обстрела Одессы погиб Сирота Илья из…

    Экскурсия и мастер-классы: в Днепре на выходных будет работать ботсад
    Новости Днепра
    Сегодня 14:05
    Экскурсия и мастер-классы: в Днепре на выходных будет работать ботсад

    В Днепре в субботу, 8 июня, будет работать Ботанический сад.

    Мята, лаванда и злаковые растения: в одном из парков Днепра цветет аромаклумба
    Новости Днепра
    Сегодня 13:55
    Мята, лаванда и злаковые растения: в одном из парков Днепра цветет аромаклумба

    В парке Шевченко в Днепре цветет и пахнет аромаклумба.

    Последние новости

    Военные подарили музею АТО в Днепре новые артефакты
    Военные подарили музею АТО в Днепре новые артефакты

    У музеї АТО у Дніпрі з’явилися нові військові експонати.

    Сегодня 15:27
    1
    просмотров
    В результате ракетного удара по Одессе погиб 21-летний военный с Днепропетровщины
    В результате ракетного удара по Одессе погиб 21-летний военный с Днепропетровщины

    31 мая в результате обстрела Одессы погиб Сирота Илья из Днепропетровской области.

    Сегодня 14:57
    2
    просмотров
    В Одессе водолазы нашли тело лейтенатки полиции, которую накануне смыло волной
    В Одессе водолазы нашли тело лейтенатки полиции, которую накануне смыло волной

    Сегодня, 5 мая, водолазы ГСЧС обнаружили тело молодой девушки.

    Сегодня 14:20
    3
    просмотров
    Экскурсия и мастер-классы: в Днепре на выходных будет работать ботсад
    Экскурсия и мастер-классы: в Днепре на выходных будет работать ботсад

    В Днепре в субботу, 8 июня, будет работать Ботанический сад.

    Сегодня 14:05
    3
    просмотров
    Мята, лаванда и злаковые растения: в одном из парков Днепра цветет аромаклумба
    Мята, лаванда и злаковые растения: в одном из парков Днепра цветет аромаклумба

    В парке Шевченко в Днепре цветет и пахнет аромаклумба.

    Сегодня 13:55
    1
    просмотров
    «Заработали» на людях 60 млн: работницы банка из Днепра обманывали вкладчиков
    «Заработали» на людях 60 млн: работницы банка из Днепра обманывали вкладчиков

    В Днепре сообщено о подозрении трем экс-работницам банка, которые мошенническим путем завладели средствами вкладчиков.

    Сегодня 13:45
    3
    просмотров
    На Днепропетровщине старую мазанку превратили в невероятный этнодом (ФОТО)
    На Днепропетровщине старую мазанку превратили в невероятный этнодом (ФОТО)

    В Днепропетровской области старый дом-мазанку превратили в этнодом с аутентичной росписью.

    Сегодня 13:19
    7
    просмотров
    В Кривом Роге можно арендовать «Арену» цирка
    В Кривом Роге можно арендовать «Арену» цирка

    В Кривом Роге можно арендовать помещение цирка.

    Сегодня 13:00
    1
    просмотров
    Тут проходил путь чумаков за солью и жили казаки: история жилмассива Каменской в Днепре
    Тут проходил путь чумаков за солью и жили казаки: история жилмассива Каменской в Днепре

    Некоторые районы нынешнего Днепра были заселены людьми еще до основания Екатеринослава, а когда город был построен – стали его частью. Так, в городе есть места, где проходил путь чумаков в Крым за солью, а первые поселенцы построили тут свои хаты…

    Сегодня 12:40
    1
    просмотров
    В Днепре переименовали внешкольные учебные заведения: для чего это нужно
    В Днепре переименовали внешкольные учебные заведения: для чего это нужно

    В Днепре 5 внешкольных учебных заведений получили новые названия.

    Сегодня 12:28
    3
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх