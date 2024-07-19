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  • Как выглядел главный корпус аграрного университета в Днепре 90 лет назад: редкое фото

Как выглядел главный корпус аграрного университета в Днепре 90 лет назад: редкое фото

Сегодня 12:28
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Вузы Днепра сосредоточены в основном на проспекте Науки, часть – на проспекте Яворницкого, а главный корпус аграрно-экономического университета особняком стоит неподалеку от одного из парков города. Тут раньше обучались исключительно девочки и только из семей священников и духовенства, а здание выглядело совсем иначе. У корпуса вуза богатая и необычная история.

Новости Днепра про Как выглядел главный корпус аграрного университета в Днепре 90 лет назад: редкое фото

Журналисты dnepr.info узнали, что раньше было на его месте и почему теперь тут университет.

В Екатеринославе существовало женское епархиальное училище – тут учились девочки из семей священников. Открыто оно было в 1866 году в доме помещика по Потемкинской улице – она находилась у современного парка Шевченко. В 1867 году училище своими силами смогло купить участок и построить на нем двухэтажный учебный корпус.

Учиться тут могли девочки разных сословий. Дети богатых священнослужителей принимались в училище за плату, бедных священников – по результатам экзаменов. Учиться нужно было четыре года, но в 1874 году  его преобразовали в шестиклассное, то есть учиться необходимо было шесть лет.

Училище пользовалось популярностью, считалось одним из крупнейших и лучших в Екатеринославе и быстро расширялось. В 1885 году был построен новый двухэтажный корпуск в пристройке к которому было помещение для домовой церкви. На участке, где находилось учебное заведение со временем появилось несколько жилых зданий, больница. При училище был большой сад с декоративными и фруктовыми деревьями.

После Первой мировой войны все изменилось. В 1925 году в здании училища «поселился» детский дом. В 1927 году тут была партийная школа и газетный техникум.

Новости Днепра про Как выглядел главный корпус аграрного университета в Днепре 90 лет назад: редкое фото

В 1934 году в бывшее Епархиальное училище из Киева «переехал» Сельскохозяйственный институт. После переезда чиновники поняли, что корпуса малы для института и решили реконструировать здания. Проектированием надстроек и переделок помещений занялся Александр Красносельский. Его «перу» принадлежит проекты ЦУМа, Аптеки Прицкера, Дворца здравоохранения и многих других известных зданий в городе.

Он предложил расширить корпус вдоль улицы и надстроить еще один этаж. А у главного входа сделать портик с шестью квадратными колоннами. Фасад планировалось облицевать натуральным камнем. Но от этого вскоре пришлось отказаться из-за нехватки денег. Камень заменили обычной штукатуркой.

Новости Днепра про Как выглядел главный корпус аграрного университета в Днепре 90 лет назад: редкое фото

В 1943 году реконструированный корпус сгорел. Здание пришлось восстанавливать после Второй мировой войны – тогда же оно приобрело современный свой вид. А второй корпус был построен только в 1970-х годах.

Сегодня в здании  бывшего Епархиального училища для девочек находится Днепровский государственный аграрно-экономический университет.

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Новости Днепра про Как выглядел главный корпус аграрного университета в Днепре 90 лет назад: редкое фотоУкраїнська Новости Днепра про Как выглядел главный корпус аграрного университета в Днепре 90 лет назад: редкое фотоРусский

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