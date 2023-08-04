Как выглядел берег Днепра без набережной более 100 лет назад: крутой склон и гранитная скала (ФОТО)

Журналисты dnepr.info собрали старинные открытки, где виден скалистый берег парка Шевченко без моста. Фотокарточки были выпущены более 100 лет назад.
Мост, ведущий с парка Шевченко на Монастырский остров был построен в Днепре в конце 1950-х годов. До этого добраться на остров можно было только на лодке. Станция, где можно было взять лодку находилась неподалеку от того места, где сегодня расположен мост. Подойти к станции можно было с центральной части города.
Склон с парковой горы был очень крутой и скалистый. Чтобы попасть на пологий берег нужно было спуститься вниз по гранитным глыбам или обходить гору.
Внизу, у воды росло несколько деревьев и с высоты они выглядели так, как будто их затопило водой.
Путь к воде был трудным и опасным, поэтому гуляющие по парку предпочитали наслаждаться видом на реку с высоты.
До того, как появился мост, на скалах у Днепра была расположена смотровая площадка, с правой стороны от ресторана «Маяк». Сейчас люди тут практически не ходят и как смотровая площадка территория не используется, поскольку весь обзор закрыт выросшими на набережной деревьями.
То, что мы видим сейчас, проходя по мосту на остров – результат работы архитекторов и рабочих, которые намыли проезжую и пешеходную часть набережной.
фото: открытые источники
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