Как выглядел аэропорт в Днепре 60 лет назад: уникальное фото

В Facebook-сообществе «Екатеринослав-Днепропетровск-Днепр» напомнили, как выглядел аэропорт в Днепре (Днепропетровска) 60 лет назад.
В комментариях к публикации вспоминают, как первые перелеты:
В 1961 году впервые летала с папой на самолете из Полтавы в Днепропетровск (Днепр). Полет продолжался 35 минут. Самолет был по типу курурудника, покачало ужасно… — рассказала одна из подписниц сообщества.
А также, как изменился аэропорт со временем:
До 2015 заходил внутрь несколько раз, очень понравилось, все сохранилось, что приятно удивило, — поделился другой житель Днепра.
В 1984 году из Днепропетровска в Ужгород можно было долететь за 20 гривен; в 1976 году из Вильнюса в Днепропетровск за 20 гривен, а из Днепропетровска в Ригу в то время можно было добраться за 30 гривен.
Журналисты dnepr.info узнали, что это фото из фотоальбома издательства «Луч», которое опубликовали в 1964 году. Именно так выглядел аэропорт за 10 лет до его перестройки.
Напомним, ранее мы писали, как 50 лет назад в Днепре выглядело легендарное кафе «Пингвин».
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