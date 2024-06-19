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Как воробей: в Днепре заметили редкую птицу-хищника (ФОТО)

Сегодня 12:12
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В Днепре заметили редкую птицу.

Новости Днепра про Как воробей: в Днепре заметили редкую птицу-хищника (ФОТО)

На территории Днепра заметили сорокопуда тернового. Эта птица родственна воробьям, но является настоящим хищником, который любит питаться не только насекомыми, но и мышами и лягушками. Пернатого поснимал Юрий Мухин, поделившийся фотографиями в Facebook-сообществе «Птицы Украины».

ЖУЛЬКО. Это – СОРОКОПУД ТЕРНОВЫЙ. Уменьшилось их в известных мне локациях (как и всех птиц). Но эта пара (самочка пока ждет публикации) не подвела. Нашел именно там, где и в прошлые годы гнездились, – рассказал Юрий.

Знатоки птиц в комментариях отметили, что это маленькие, но очень наглые птицы.

У нас были раз выводили птенцов под крышей, то нападали на кошек и на собаку, визжали и клевали, они и ходить рядом боялись, — рассказывают в комментариях.

Сорокопуд достаточно редкая птица, которая находится под охраной Бернской конвенции и Директивы ЕС о защите диких птиц.

Это типичный хищник, поэтому его добычей становятся большие насекомые: жуки, стрекозы, осы и шмели, которых он хватает на лету, а также мыши и лягушки.

Новости Днепра про Как воробей: в Днепре заметили редкую птицу-хищника (ФОТО)

Новости Днепра про Как воробей: в Днепре заметили редкую птицу-хищника (ФОТО)

Новости Днепра про Как воробей: в Днепре заметили редкую птицу-хищника (ФОТО)

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Новости Днепра про Как воробей: в Днепре заметили редкую птицу-хищника (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как воробей: в Днепре заметили редкую птицу-хищника (ФОТО)Русский

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