Как в ужастике: утром Днепр утонул в густом тумане (ФОТО)

Утром 26 декабря Днепр затянуло туманом. Он настолько густой, что жители верхних этажей оказались словно среди облаков.
В Днепропетровском региональном центре по метеорологии предупредили о сложных погодных условиях. Предварительно туман развеется ближе к обеду, но сейчас видимость на дорогах минимальна.
Если еще не выходили из дома – будьте осторожны.
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