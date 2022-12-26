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Как в ужастике: утром Днепр утонул в густом тумане (ФОТО)

Сегодня 09:55
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В Днепре густой туман.

Новости Днепра про Как в ужастике: утром Днепр утонул в густом тумане (ФОТО)

Утром 26 декабря Днепр затянуло туманом. Он настолько густой, что жители верхних этажей оказались словно среди облаков.

В Днепропетровском региональном центре по метеорологии предупредили о сложных погодных условиях. Предварительно туман развеется ближе к обеду, но сейчас видимость на дорогах минимальна.

Если еще не выходили из дома – будьте осторожны.

Новости Днепра про Как в ужастике: утром Днепр утонул в густом тумане (ФОТО)

Новости Днепра про Как в ужастике: утром Днепр утонул в густом тумане (ФОТО)

Новости Днепра про Как в ужастике: утром Днепр утонул в густом тумане (ФОТО)

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Новости Днепра про Как в ужастике: утром Днепр утонул в густом тумане (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как в ужастике: утром Днепр утонул в густом тумане (ФОТО)Русский

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