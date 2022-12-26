Как в ужастике: утром Днепр утонул в густом тумане (ФОТО)

В Днепре густой туман.

Утром 26 декабря Днепр затянуло туманом. Он настолько густой, что жители верхних этажей оказались словно среди облаков.

В Днепропетровском региональном центре по метеорологии предупредили о сложных погодных условиях. Предварительно туман развеется ближе к обеду, но сейчас видимость на дорогах минимальна.

Если еще не выходили из дома – будьте осторожны.

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