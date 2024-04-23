Как в парке Глобы в Днепре выглядит озеро без воды: уникальное фото

Как оно появилось в парке и как выглядит озеро без воды – узнали журналисты dnepr.info.
Сад быстро превратился в одну из достопримечательностей Екатеринослава. Территория его была засажена дикими и фруктовыми деревьями, виноградниками, тут были парники и разводили шелковичных червей. При саде работало училище садоводства с питомником фруктовых и лесных деревьев, кустарников. Тут готовили садовников и огородников. К середине 1850- годов в саду росла 31 тысяча фруктовых и 193 тыс лесных деревьев, 569 сортов цветочных и оранжерейных растений, 27 сортов лекарственных трав. Позже территория сада была разделена на Технический и Городские сады. В последнем был платный вход и в нем гуляли горожане.
Позже вокруг сада стали появляться различные здания: театры, школы и прочее.
Озеро в парке появилось в 1890-х годах, во время обустройства центрального рынка. На месте, где сейчас находится «Озерка» было озеро. Его решили «перенести» в Казенный сад. Для этого прорыли канаву по которой озеро «спустили» в парк. В 1904 году в саду появилось здание летнего театра.
В конце 1920-х годов в саду провели реконструкцию, перепланировали его и заново благоустроили. Позже тут появилась детская железная дорога.
В 1950-х годах на озере появился фонтан «Самсон», где мифический герой разрывал пасть льву. Но в середине 1970-х он исчез. На его месте уже в начале 2000-х появился фонтан «Маленький принц». Также в 1970-х тут появился летний театр на воде, долгое время считавшийся одним из символов города. При строительстве театра жители Днепра могли наблюдать удивительное явление: на время воду из озера спустили и оно быстро проросло камышом.
фото: В. Гаврилов
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Ирина
Автор:
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