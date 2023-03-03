Как в фильме ужасов: в Днепре нашли обгоревшее тело мужчины

В настоящее время личность погибшего мужчины устанавливается.

На улице Старый Шлях нашли обгоревший труп мужчины. На месте, где нашли тело, часто собираются бездомные, поэтому вероятно, погибший также не имеет постоянного места жительства.

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