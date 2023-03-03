Как в фильме ужасов: в Днепре нашли обгоревшее тело мужчины

На улице Старый Шлях нашли обгоревший труп мужчины. На месте, где нашли тело, часто собираются бездомные, поэтому вероятно, погибший также не имеет постоянного места жительства.
В настоящее время личность погибшего мужчины устанавливается.
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