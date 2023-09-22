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Как в фильме ужасов: под Днепром густой дым заполонил все вокруг

Сегодня 18:20
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Пожалуйста, будьте осторожны с огнем!

Новости Днепра про Как в фильме ужасов: под Днепром густой дым заполонил все вокруг

Сегодня, 22 сентября, под Днепром густой дым заполонил все вокруг.

Как выяснилось, в районе Подгородного горел сухостой.

Видео, снятое на видеорегистратор, опубликовали местные Telegram-каналы.

Оно начинается с того, что возгорание видно сбоку, а через несколько секунд автомобиль будто въезжает в дымовой занавес и едет так более трех минут. При этом видимость на дорогах плохая – не видны даже машины, которые едут в 10-20 метрах.

Отметим, в Днепропетровской области продолжается чрезвычайная пожарная опасность. Спасатели призывают быть осторожными с огнем, не сжигать мусор и сухостой!

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Новости Днепра про Как в фильме ужасов: под Днепром густой дым заполонил все вокругУкраїнська Новости Днепра про Как в фильме ужасов: под Днепром густой дым заполонил все вокругРусский

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