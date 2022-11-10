Как в фильме ужасов: Днепр утонул в очень густом тумане (ФОТО)

Как и обещали синоптики, сегодня ночью и утром Днепр превратился в Сайлент-Хилл. Густой туман затянул почти весь город.
Местами туман настолько густой, что соседние многоэтажки полностью скрываются в нем. Детские площадки превратились в места для съемки фильмов ужаса.
Полностью развеется туман поближе к обеду, поэтому у вас еще есть шанс насладиться устрашающей атмосферой осеннего дня. Но будьте внимательны на дорогах, видимость действительно плохая.
Dnepr.info собрал для вас пейзажи туманного Днепра.
Ночью было страшнее.
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Яна Юхименко
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