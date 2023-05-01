Как в фильме «Такси»: на Днепропетровщине водитель гнался за угонщиком его авто

В Каменском районе мужчина на несколько минут оставил свой автомобиль возле магазина, а когда вышел его там не обнаружил. Водитель не растерялся и бросился в погоню за угонщиком.

Об этом сообщает ГУНП в Днепропетровской области.

События развивались в одном из сёл Каменского района Днепропетровской области. Мужчина вышел из магазина и не обнаружил свой автомобиль, который оставил перед входом. Куда поехал угонщик, видел односельчанин. На его автомобиле мужчины бросились в погоню за вором.

На трассе их заметил экипаж полиции, который патрулировал район. Правоохранители догнали и остановили автомобиль. Угонщик пытался сбежать, но его задержали.

32-летнему автовору сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 289 УК Украины. Ему грозит от трех до пяти лет тюрьмы.

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