Как в Днепре выбрать форму обучения для ребенка

19 июля на очередной сессии горсовета окончательно определились с формой обучения. В этом году дети вернутся в школы, но родители смогут оставить ребенка на дистанционке или перевести на индивидуальный формат занятий.
Кроме этого, офлайн занятия будут у учащихся художественных, музыкальных и спортивных школ.
Для того чтобы выбрать удобный для себя формат обучения, нужно обратиться к директору школы и написать соответствующее заявление.
Школы будут работать в две смены. Первая продлится с 8 утра и до 11:25. По такому графику будут учиться 1-4 классы. Вторая смена для 5-11 классов начнется в 12 часов и продлится до 16:25. Заметим, что будут работать только школы, где есть укрытия.
В скором времени в Днепре проведут ряд встреч с родителями, в ходе которых разъяснят все детали. Для того чтобы не повторяться, в ГумДепе создали гугл-форму, где можно оставить свой вопрос. Сделать это можно по ссылке.
Напомним, в Днепре учащихся некоторых школ планируют переместить в соседние учения заведения, где есть укрытие. ЗДЕСЬ мы публиковали этот перечень. Родители школьников могут лично прийти на встречу с администрациями школ. Однако от одного класса можно послать только троих представителей.
Чтобы попасть на встречу, необходимо заранее зарегистрироваться. Сделать это можно по ссылке ниже:
На инфографике список школ, где не планируют никаких перемещений. Чтобы встретиться с администрацией этих учебных заведений, нужно сделать запрос к директору.
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