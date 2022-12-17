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  • Как в Днепре во время блекаута украшали елку в одном из самых больших ТЦ (ФОТО)

Как в Днепре во время блекаута украшали елку в одном из самых больших ТЦ (ФОТО)

Сегодня 13:14
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В Днепре в ТЦ установили елку.

В торговом центре «Мост-сити» установили праздничную елку.

В этом году сотрудники ТЦ украшали ее во время блекаута в Днепре, подсвечивая фонариком. Зеленая красавица будет без гирлянд для экономии электроэнергии, но с патриотическими украшениями в форме снежинок.

Напомним, в этом году Днепр к Новому году не будет украшать и на центральной площади не будет главной елки. Традиционно работают елочные базары, поэтому если у вас есть желание устроить себе праздник – адреса точек продажи елок можно найти здесь.

Кроме этого, раньше мы рассказывали, какие в этом году цены на елки.

 

Новости Днепра про Как в Днепре во время блекаута украшали елку в одном из самых больших ТЦ (ФОТО)

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Новости Днепра про Как в Днепре во время блекаута украшали елку в одном из самых больших ТЦ (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как в Днепре во время блекаута украшали елку в одном из самых больших ТЦ (ФОТО)Русский

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