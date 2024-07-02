Как в Днепре в июле будет работать ботанический сад

Ботанический сад ДНУ будет работать в будни с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00. В выходные в июле и августе ботсад не будут открывать для посетителей. Это связано с отпусками работников.
Об этом администрация ботанического сада сообщила в Instagram.
«Рабочих выходных не будет до сентября. В период отпусков и жаркие месяцы лета сотрудники не могут обеспечить дополнительные рабочие дни. Простите за неудобства”, — говорится в сообщении.
Напомним, в будни посетители могут прогуляться по территории и в первой половине дня посетить теплицу. Вход с улицы Бронетанковая 1а.
Стоимость билетов:
Льготы предоставляются вынужденным переселенцам и их детям при предъявлении удостоверения.
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