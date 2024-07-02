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Как в Днепре в июле будет работать ботанический сад

Сегодня 13:59
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В Днепре в июле ботанический сад ДНУ будет работать в обычном режиме.

Новости Днепра про Как в Днепре в июле будет работать ботанический сад

Ботанический сад ДНУ будет работать в будни с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00. В выходные в июле и августе ботсад не будут открывать для посетителей. Это связано с отпусками работников.

Об этом администрация ботанического сада сообщила в Instagram.

«Рабочих выходных не будет до сентября. В период отпусков и жаркие месяцы лета сотрудники не могут обеспечить дополнительные рабочие дни. Простите за неудобства”, — говорится в сообщении.

Напомним, в будни посетители могут прогуляться по территории и в первой половине дня посетить теплицу. Вход с улицы Бронетанковая 1а.

Стоимость билетов:

  • для взрослых – полный 45 грн, льготный 15 грн;
  • для детей от 7 до 14 лет – полный 15грн, льготный 9 грн;
  • дети до 7 лет – бесплатно.

Льготы предоставляются вынужденным переселенцам и их детям при предъявлении удостоверения.

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