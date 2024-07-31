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Как в Днепре в августе будет работать ботанический сад

Сегодня 14:35
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В Днепре в августе ботанический сад ДНУ будет работать только по будням.

Новости Днепра про Как в Днепре в августе будет работать ботанический сад

Ботанический сад ДНУ будет работать в будни с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00. Рабочие выходные в августе не предусмотрены. Это связано с отпусками работников.

Об этом администрация ботанического сада сообщила в Instagram.

Рабочих выходных не будет до сентября. В период отпусков и жаркие месяцы лета сотрудники не могут обеспечить дополнительные рабочие дни. Простите за неудобства”, – говорится в сообщении.

Там также добавили, что по будням у посетителей есть возможность приобрести растения закрытой почвы и прогуляться по территории. Вход с улицы Бронетанковая 1а.

Стоимость билетов:

  • для взрослых – полный 45 грн, льготный 15 грн;
  • для детей от 7 до 14 лет – полный 15грн, льготный 9 грн;
  • дети до 7 лет – бесплатно.

Льготы предоставляются вынужденным переселенцам и их детям при предъявлении удостоверения.

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