Площадь Шевченко в начале 70-х: двухэтажные домики и сад во дворе (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел дом на площади Шевченко в 1970-х годах. Сегодня тут находится совсем другое здание.
Изначально на площади Шевченко было всего 8 номеров и при этом нумерация начиналась от нынешней улицы Муслима Магомаева. Ранее она называлась улица 8 марта. В конце 1970-х годов площадь решили реконструировать, часть домов снесли. На фото – дом №7, он находился рядом с домом-музеем Д. Яворницкого. Через дорогу от дома находился один из корпусов бывшего Аграрного университета.
Дом на 2 этажа был огражден высоким каменным забором. Во дворе был сад и несколько беседок. Любопытно, что здание было построено после окончания Второй мировой войны немецкими солдатами. После сноса здания жильцам дома дали квартиры на жилмассиве Победа.
По некоторым данным в доме жило две семьи, одна из которых была семья директора завода им. Петровского.
фото: В. Карасик, Е. Присягина, группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
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