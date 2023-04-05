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Как в Днепре работает общественный транспорт 5 апреля

Сегодня 10:00
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Сегодня, 5 апреля, в Днепре все трамвайные и троллейбусные маршруты работают в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

Новости Днепра про Как в Днепре работает общественный транспорт 5 апреля

В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдет 206 единиц подвижного состава.

Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт»:

https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad

Или в Telegram-боте: https://t.me/rozklad_dnipro_bot

Также по городу работает 92 автобусных маршрута. В общей сложности курсирует 725 автобусов (из них 123 – большой вместимости).

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