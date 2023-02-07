Как в Днепре работает электротранспорт 7 февраля: маршруты и график

На троллейбусных маршрутах № 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20 курсируют 37 транспортных средств.
На трамвайные маршруты № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19 вышло 50 вагонов.
Режим работы технических рейсов в рабочие дни: с 06:00 до 10:00 и с 16:00 до 21:00.
Энергетическая ситуация остается сложной. В связи с этим ситуация с движением технических рейсов в течение дня может меняться.
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