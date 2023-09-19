Как в Днепре проверить счетчик электроэнергии: сколько это стоит и когда нужно проверять

В Украине снова начнут проверять электросчетчики. Для обычных, бытовых потребителей это будет бесплатно. Следить за состоянием счетчика будут поставщики электроэнергии. Юридические лица должны будут сами следить за состоянием прибора учета и проверять их в лицензированных организациях.

Журналисты dnepr.info узнали, как будет проходить проверка и как потребителю понять, что счетчику требуется замена.

Проверка электросчетчиков будет проводится по всей стране. Если ранее потребители должны были проверять только газовые и водяные приборы учета, то постановлением Кабинета Министров от апреля этого года к ним добавились еще и электрические.

Если счетчик вышел из строя, то решение о том нужно его ремонтировать или лучше сразу установить новый будет принимать предприятие, которое проверяет работу приборов учета.

Когда нужно проверять

Точной даты, когда проверка должна быть обязательно произведена нет. Для каждого прибора учета существует свой интервал проверок. Узнать его можно в документах на счетчик – их должны были выдать потребителю при установке прибора. Срок последующей проверки зависит от даты изготовления прибора учета или даты, когда была проведена предварительная проверка. Проверка счетчика электроэнергии допускается с интервалом в 8 лет – для дискового индуктивного прибора, 16 лет дня электронных моделей, а счетчики класса точности 2,5 вообще не проверяют. Их нужно обязательно менять. За тем, когда нужно проверять электросчетчики обычных потребителей следит компания-поставщик.

Как происходит проверка

Контролер визуально проверяет целостность пломб и механических повреждений. Затем с помощью прибора постоянного и переменного тока проводится тестирования состояния изоляции прибора. Также проверяется контроль порога чувствительности счетчика и его точность работы. Для последнего счетный механизм подключают на 15 минут к источнику питания.

При демонтаже

Если без демонтажа проверить счетчик невозможно, то на время проверки на место старого прибора учета устанавливают другой, из резерва компании, а после проведения необходимых манипуляций «родной» счетчик потребителя обязаны установить обратно.

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