Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Как в Днепре получить ученический билет детям-ВПО: пошаговая инструкция

Сегодня 13:47
просмотров

Школьники, которые во время войны вынужденно переехали в Днепр, могут получить ученический билет и пользоваться льготами в общественном транспорте.

Новости Днепра про Как в Днепре получить ученический билет детям-ВПО: пошаговая инструкция

Для детей-ВПЛ, которые зарегистрированы в заведениях среднего образования города, напечатали 7 тысяч ученических. Льготы, предоставляемые им: бесплатный проезд в электротранспорте и скидка 25% на автобусные маршруты. Им можно воспользоваться во время учебного года и на каникулах.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Как ребенку-ВПЛ получить ученический билет:

  1. взять в школе две анкеты: для родителей и ребенка и заполнить их;
  2. в анкетах указать ФИО ребенка, место жительства и класс, в котором обучается ученик;
  3. заполненные анкеты отдать в свое учебное заведение;
  4. готов ученический билет забрать в своей школе через 21 день.

«При наличии ученического билета все школьники Днепра и во время летних каникул продолжают пользоваться льготным проездом. Это преимущество нашего города по сравнению с другими территориальными общинами, где льготы на бесплатный проезд по ученическому билету действуют с 1 сентября по 1 июня. Так что школьников Днепра не ограничиваем в льготных правах», — отметила заместитель начальника отдела инноваций и освещение деятельности КП «Цифровая трансформация и автоматизация информационных процессов города «еДнепр» Днепровского горсовета София Прилипко.

С вопросами по ученическому билету, можно обращаться на горячую линию КП «Днепр» по номерам: 067-876-94-49, 050-876-94-49, 063-876-94-94 с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 16:45.

Читайте также:

Новости Днепра про Как в Днепре получить ученический билет детям-ВПО: пошаговая инструкцияУкраїнська Новости Днепра про Как в Днепре получить ученический билет детям-ВПО: пошаговая инструкцияРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепропетровской области отменили движение ряда электричек: каких именно
    Новости Днепра
    Сегодня 13:55
    В Днепропетровской области отменили движение ряда электричек: каких именно

    На Приднепровской железной дороге временно не будет курсировать ряд электричек.

    В Днепре 12 июня один из трамваев закончит работу раньше
    Новости Днепра
    Сегодня 13:13
    В Днепре 12 июня один из трамваев закончит работу раньше

    В Днепре трамвай №15 сегодня, 12 июня, а также завтра…

    Все тело разбито на куски: врачи Днепра вернули к жизни тяжело раненого военного
    Новости Днепра
    Сегодня 13:09
    Все тело разбито на куски: врачи Днепра вернули к жизни тяжело раненого военного

    В больнице Днепра медики вернули к жизни тяжело раненого бойца.

    Старт Евро-2024 уже в эту пятницу: ТОП-8 песен посвященных нашей сборной по футболу
    Новости Днепра
    Сегодня 13:03
    Старт Евро-2024 уже в эту пятницу: ТОП-8 песен посвященных нашей сборной по футболу

    Уже в эту пятницу стартует футбольный турнир Евро-2024 на котором…

    Последние новости

    У Кривому Розі створили лавандову фотозону: де знаходиться і як доїхати
    У Кривому Розі створили лавандову фотозону: де знаходиться і як доїхати

    У Кривому Розі можна гарно сфотографуватися у лаванді.

    Сегодня 14:34
    2
    просмотров
    В Днепропетровской области отменили движение ряда электричек: каких именно
    В Днепропетровской области отменили движение ряда электричек: каких именно

    На Приднепровской железной дороге временно не будет курсировать ряд электричек.

    Сегодня 13:55
    1
    просмотров
    Павлоградец заплатит 300 тысяч гривен мужчине, которого он ударил в челюсть
    Павлоградец заплатит 300 тысяч гривен мужчине, которого он ударил в челюсть

    В Павлограде мужчина отсудил у своего обидчика 300 тысяч гривен.

    Сегодня 13:19
    просмотров
    В Днепре 12 июня один из трамваев закончит работу раньше
    В Днепре 12 июня один из трамваев закончит работу раньше

    В Днепре трамвай №15 сегодня, 12 июня, а также завтра закончит работу раньше.

    Сегодня 13:13
    2
    просмотров
    Все тело разбито на куски: врачи Днепра вернули к жизни тяжело раненого военного
    Все тело разбито на куски: врачи Днепра вернули к жизни тяжело раненого военного

    В больнице Днепра медики вернули к жизни тяжело раненого бойца.

    Сегодня 13:09
    2
    просмотров
    Старт Евро-2024 уже в эту пятницу: ТОП-8 песен посвященных нашей сборной по футболу
    Старт Евро-2024 уже в эту пятницу: ТОП-8 песен посвященных нашей сборной по футболу

    Уже в эту пятницу стартует футбольный турнир Евро-2024 на котором будет играть и украинская сборная. В минувшие года, когда Украина проходила на различные мировые и европейские чемпионаты украинские артисты выпускали песни в поддержку футбольной сборной.

    Сегодня 13:03
    1
    просмотров
    В Ботсаде Днепра на выходных пройдет семейный квест-фестиваль: как попасть
    В Ботсаде Днепра на выходных пройдет семейный квест-фестиваль: как попасть

    В Днепре на территории Ботанического сада ДНУ в субботу, 15 июня, состоится семейный квест-фестиваль.

    Сегодня 12:30
    3
    просмотров
    В Германии при поиске пропавшей девочки из Днепропетровщины в лесу нашли тело: его еще не идентифицировали
    В Германии при поиске пропавшей девочки из Днепропетровщины в лесу нашли тело: его еще не идентифицировали

    В Германии продолжаются поиски пропавшей 9-летней Валерии из Днепропетровщины.

    Сегодня 12:07
    0
    просмотров
    Сколько жителей Днепра планируют остаться в городе даже в случае обострения военной ситуации
    Сколько жителей Днепра планируют остаться в городе даже в случае обострения военной ситуации

    Большинство жителей Днепра не хотят уезжать из города, даже если будет угроза оккупации или ужесточения обстрелов.

    Сегодня 10:37
    2
    просмотров
    В Днепре патрульные остановили пьяного мотоциклиста
    В Днепре патрульные остановили пьяного мотоциклиста

    В Днепре во время проверки документов у мотоциклиста обнаружили признаки опьянения.

    Сегодня 10:05
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх