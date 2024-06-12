Как в Днепре получить ученический билет детям-ВПО: пошаговая инструкция

Для детей-ВПЛ, которые зарегистрированы в заведениях среднего образования города, напечатали 7 тысяч ученических. Льготы, предоставляемые им: бесплатный проезд в электротранспорте и скидка 25% на автобусные маршруты. Им можно воспользоваться во время учебного года и на каникулах.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Как ребенку-ВПЛ получить ученический билет:
«При наличии ученического билета все школьники Днепра и во время летних каникул продолжают пользоваться льготным проездом. Это преимущество нашего города по сравнению с другими территориальными общинами, где льготы на бесплатный проезд по ученическому билету действуют с 1 сентября по 1 июня. Так что школьников Днепра не ограничиваем в льготных правах», — отметила заместитель начальника отдела инноваций и освещение деятельности КП «Цифровая трансформация и автоматизация информационных процессов города «еДнепр» Днепровского горсовета София Прилипко.
С вопросами по ученическому билету, можно обращаться на горячую линию КП «Днепр» по номерам: 067-876-94-49, 050-876-94-49, 063-876-94-94 с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 16:45.
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