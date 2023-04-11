Как в Днепре получить от 250 тыс 7 млн грн от государства на развитие своего бизнеса

Предприниматели могут получить от 50 до 250 грн на запуск нового бизнеса. Подавать заявки нужно через Ощадбанк или через портал «Дія». Воспользоваться грантовой программой могут как те, кто только хочет открыть свое дело, так и те, которые уже имеют бизнес и хотят его расширить или возобновить.
Деньги можно будет потратить на покупку оборудования, сырья, оплату аренды, услуги маркетинга и рекламы. Главное условие – создать от 1 рабочего места. Все, что нужно от предпринимателя или желающего им стать – заполненная анкета и готовый бизнес-план.
В рамках программы получить грант от 140 до 400 тыс грн на один гектар земли могут садоводы. Но у них уже должна быть арендована земля минимум на 7 лет площадью от 1 до 25 га. Также условиях получения гранта сказано, что можно высаживать на территории сада и сколько при этом должно быть создано рабочих мест, сколько высажено тех или иных деревьев. Если условия не будут выполнены – грантовые деньги нужно будет вернуть.
Предприниматели также могут получить грант на постройку теплицы. Сумма зависит от ее размеров и количества нанятых работников. Так, для теплицы размером 0,4 – 0,6 га дадут 2 млн грн, если ее размер будет 1,6 – 2,4 га – 7 млн грн. Помимо бизнес–плана тут нужно предоставить проект строительства теплицы с документацией.
Читайте также:
Автор:
В Днепре у Городского дворца детей и молодежи собираются построить…
Когда правоохранители прибыли на место происшествия, водителя там уже не…
В Днепропетровской области зафиксировали несколько случаев бешенства и чумы у…
В Днепре история города и страны отражены в муралах на…
В Днепре у Городского дворца детей и молодежи собираются построить больницу.
Когда правоохранители прибыли на место происшествия, водителя там уже не было.
В Днепропетровской области зафиксировали несколько случаев бешенства и чумы у животных.
В Днепре история города и страны отражены в муралах на стенах зданий в центре города и спальных районов. С 24 февраля 2022 года в Днепре появилось несколько новых рисунков, которые отражают события войны и борьбы Украины. Журналисты dnepr.info собрали подборку…
Бедная коровка почти полностью находилась в грязи.
В Днепре полуголый мужчина пытался забраться ночью в детский развлекательный центр.
Сегодня, 11 апреля, на Крещатике произошел пожар в здании учебного корпуса университета имени Карпенко-Карого.
В Днепре хотят переименовать проспект Гагарина.
Глава Днепропетровской ОВА рассказал, что будет с комендантским часом на Пасху.
В центре Киева сегодня, 11 апреля, произошел пожар в здании учебного корпуса университета имени Карпенко-Карого.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!