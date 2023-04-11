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  • Как в Днепре получить от 250 тыс 7 млн грн от государства на развитие своего бизнеса

Как в Днепре получить от 250 тыс 7 млн грн от государства на развитие своего бизнеса

Сегодня 14:55
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Чтобы создать новые рабочие места и поддержать украинский бизнес Правительство создало программу грантов «єРобота».  Поучаствовать в получении гранта могут как собственники бизнеса, так и те, кто только планирует начать свое дело.

Новости Днепра про Как в Днепре получить от 250 тыс 7 млн грн от государства на развитие своего бизнеса

На открытие дела

Предприниматели могут получить от 50 до 250 грн на запуск нового бизнеса. Подавать заявки нужно через Ощадбанк или через портал «Дія». Воспользоваться грантовой программой могут как те, кто только хочет открыть свое дело, так и те, которые уже имеют бизнес и хотят его расширить или возобновить.

Деньги можно будет потратить на покупку оборудования, сырья, оплату аренды, услуги маркетинга и рекламы. Главное условие – создать от 1 рабочего места. Все, что нужно от предпринимателя или желающего им стать – заполненная анкета и готовый бизнес-план.

На развитие сада

В рамках программы получить грант от 140 до 400 тыс грн  на один гектар земли могут садоводы. Но у них уже должна быть арендована земля минимум на 7 лет площадью от 1 до 25 га. Также условиях получения гранта сказано, что можно высаживать на территории сада и сколько при этом должно быть создано рабочих мест, сколько высажено тех или иных деревьев. Если условия не будут выполнены – грантовые деньги нужно будет вернуть.

На строительство теплицы

Предприниматели также могут получить грант на постройку теплицы. Сумма зависит от ее размеров и количества нанятых работников. Так, для теплицы размером 0,4 – 0,6 га дадут 2 млн грн, если ее размер будет 1,6 – 2,4 га – 7 млн грн. Помимо бизнес–плана тут нужно предоставить проект строительства теплицы с документацией.

 

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