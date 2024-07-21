Как в Днепре отремонтировали улицу Ефремова

Об этом сообщает паблик Urban Dnipro в Facebook.
На улице будет действовать ограничение скорости в 30 км/ч.
Улицу обновили по всей длине и сделали зонирование тротуаров цветом плитки.
• Вместо отдельных лунок – сплошные полосы озеленения;
• Устроили поднятый перекресток;
• Все проезды вымостили плиткой;
• Вместо лестницы – погожие спуски;
• Упорядочили парковку, — говорится в сообщении.
Также на углу Ефремова/Коновальца и Ефремова/Акинфиева планировали установить поднятые перекрестки для успокоения движения.
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