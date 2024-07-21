Как в Днепре отремонтировали улицу Ефремова

В Днепре закончился ремонт на улице Ефремова.

Об этом сообщает паблик Urban Dnipro в Facebook.

На улице будет действовать ограничение скорости в 30 км/ч.

Улицу обновили по всей длине и сделали зонирование тротуаров цветом плитки.

• Вместо отдельных лунок – сплошные полосы озеленения;

• Устроили поднятый перекресток;

• Все проезды вымостили плиткой;

• Вместо лестницы – погожие спуски;

• Упорядочили парковку, — говорится в сообщении.

Также на углу Ефремова/Коновальца и Ефремова/Акинфиева планировали установить поднятые перекрестки для успокоения движения.

Недавно мы писали о том, как будет выглядеть сквер на Победе после реконструкции.

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