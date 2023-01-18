Как в Днепре обменять старые лампы на новые экономные LED через «Дію»

В приложении «Дія» каждый украинец может зарегистрироваться чтобы обменять старые лампы накаливания на новые, экономные LED светильники. Выдадут их бесплатно в рамках программы по улучшению энергосбережения. Получить лампы можно будет на «Укрпочте». Журналисты dnepr.info разбирались, как можно обменять лампочки жителям Днепра.

Участвовать в программе обмена старых ламп на более экономные светодиодные может любой гражданин Украины, которому исполнилось 18 лет. Для этого нужно зарегистрироваться через приложения «Дія». После авторизации в приложении, в разделе «Услуги» нужно выбрать «Обмен лампочек», заполнить заявку, подождать ее подтверждения. Через время на смартфон зарегистрировавшегося придет уведомление о том, что в отделении «Укрпочты» его ждут экономные лампочки. Чтобы их получить – нужно прихватить 5 своих ламп накаливания и отдать оператору, без этого диодные светильники не выдадут. Отделение «Укрпочты» выбирает каждый самостоятельно, то, в которое ему удобнее всего будет прийти.

С момента, когда лампочки придут на почту у гражданина Украины есть 5 дней, чтобы совершить обмен. Если он не придет – лампочки будут отданы другому человеку.

На первом этапе программы украинцам будут доступны 15 млн ламп для обмена. Они будут приходить в отделение городов постепенно, на протяжении нескольких недель. В первую очередь такие «посылки» следует ожидать жителям областных центров и больших городов. По оценкам специалистов, переход на LED -лампы позволит потреблять до 10% меньше электроэнергии в часы пиковой нагрузки, что в общем поможет существенно сократить дефицит электроэнергии в системе.

Но жителям Днепра придется подождать. Пока что регистрация на получение лампочек в «Дії» проходит в бета-тест версии и доступна только тем, кто проживает в Виннице, Черкассах, Одессе и Львове. Со временем зарегистрироваться на обмен ламп можно будет и в Днепре. Желающим нужно следить за появлением новой функции в разделе «Услуги» в «Дії». В Правительстве планируют, что все желающие украинцы смогут обменять лампы на более экономные до конца зимы.

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