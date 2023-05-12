Как в Днепре можно проверить счетчик воды и когда нужно это делать: инструкция

Установленный в квартире счетчик учета холодной воды помогает сэкономить при оплате коммунальных услуг – так потребитель оплачивает только за то количество воды, которое использовал, а не по норме, установленной профильными службами.

Но раз в несколько лет такой счетчик нужно проверять. Как это сделать быстро – разбирались журналисты dnepr.info.

С 2018 года проверка и ремонт средств учета воды потребителей, согласно законодательству, производится за счет самих потребителей.

Как снять счетчик воды для проверки

Проверить счетчик можно двумя способами: снимания и не снимая прибор учета.

При демонтаже счетчика учета холодной воды для начала нужно отправится в районную абонентскую службу водоканала и написать там заявление на распломбировку счетчика. Потом дождаться мастера, который снимет пломбу и только после этого демонтировать устройство и везти его на проверку. При передаче счетчика на проверку при себе нужно иметь Акт распломбировки, а после проверки – при его получении обратно – иметь при себе квитанцию об оплате услуг по проверке. При этом проверять счетчик по законодательству могут не более месяца. После проверки нужно снова написать заявление о его опломбировки сотрудником водоканала Днепра.

Без демонтажа

Второй способ не такой длительный и проводится на дому у абонента водоканала. Проверяют счетчик специальным устройством, без демонтажа и распломбировки. В этом случае абоненту нужно обратиться с заявление о проверке прибора учета непосредство в месте его эксплуатации. Снимать пломбы и писать заявления не нужно – достаточно будет звонка в цех контрольно-измерительных приборов и автоматики КП «Днепрводоканал» по номерам: (067) 208-57-50 и (067) 208-73-24, а вот свидетельство после проверки можно получить в районной абонентской службе КП «Днепрводоканал».

Услуги по проверке не бесплатные, узнать точную стоимость и адрес, куда нужно нести счетчик при демонтаже можно тут.

Военное положение

Но в условиях военного положения, а также в течение трех месяцев после его завершения проверку счетчиков можно не проводить. В 2022 году Кабинетом Министров было принято постановление, согласно которому при военном положении в стране, показания счетчиков, которые должным образом запломбированы, остаются действительными даже если истек срок их эксплуатации.

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