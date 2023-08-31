Как ездили в общественном транспорте Днепра 50 лет назад: «зацеперы» и езда с открытыми дверями (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, на какие риски приходилось идти жителям Днепра в 1960-1970-х годах чтобы вовремя добираться на работу.
Трамваи и троллейбусы постоянно были заполнены людьми. Пассажиров было так много, что в салон все желающие не помещались. Тогда самые бесстрашные цеплялись сзади за вагон и так ехали несколько остановок. Заметив через окно что в салоне становилось свободнее они «пересаживались» и дальше продолжали путь как обычные пассажиры общественного транспорта.
«Помню эти ощущения, когда догоняешь трамвай или троллейбус чтобы уцепиться за лестницу, дверь или поручень. Я часто так на троллейбусе в 1970-е годы институт ездил. Как вспомню, так вздрогну», — вспоминает поездки на общественном транспорте житель Днепра Константин Аврамчук.
Ехать приходилось на подножках, с открытыми дверями и сзади.
«Помню ехал на задней лесенке троллейбуса зимой – непередаваемые ощущения. Водители электротранспорта в те годы часто закрывали дверь перед самым носом, делать нечего – приходилось цепляться, иначе на работу или учебу было не попасть, ждать следующий троллейбус было долго», — вспоминает житель Днепра Виктор Уваров.
Некоторые умудрялись вылезти на крышу и сидя на ней с можно сказать что с комфортом доезжали до нужного места.
Водители транспорта, когда видели таких пассажиров старались их прогнать, ведь такой способ передвижения опасен для жизни.
фото: Алексей Александров, группа «Родной Днепропетровск»
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