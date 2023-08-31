Как ездили в общественном транспорте Днепра 50 лет назад: «зацеперы» и езда с открытыми дверями (ФОТО)

Проблема общественного транспорта всегда остро стояла в Днепре. Троллейбусов и автобусов не хватало. Жители Днепра придумывали разные способы, как доехать на работу вовремя. В 1990-х годах подростки ради экстрима катались на «хвосте» трамвая или цеплялись руками за небольшую лесенку в троллейбусе. Многие называли их «зацеперами», то есть теми, кто зацепился. Возможно, термин обозначающий такой «вид» езды появился и в середине 1990-х, но сама «технология» поездок была популярна среди жителей Днепра и 50 лет назад.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, на какие риски приходилось идти жителям Днепра в 1960-1970-х годах чтобы вовремя добираться на работу.

Трамваи и троллейбусы постоянно были заполнены людьми. Пассажиров было так много, что в салон все желающие не помещались. Тогда самые бесстрашные цеплялись сзади за вагон и так ехали несколько остановок. Заметив через окно что в салоне становилось свободнее они «пересаживались» и дальше продолжали путь как обычные пассажиры общественного транспорта.

«Помню эти ощущения, когда догоняешь трамвай или троллейбус чтобы уцепиться за лестницу, дверь или поручень. Я часто так на троллейбусе в 1970-е годы институт ездил. Как вспомню, так вздрогну», — вспоминает поездки на общественном транспорте житель Днепра Константин Аврамчук.

Ехать приходилось на подножках, с открытыми дверями и сзади.

«Помню ехал на задней лесенке троллейбуса зимой – непередаваемые ощущения. Водители электротранспорта в те годы часто закрывали дверь перед самым носом, делать нечего – приходилось цепляться, иначе на работу или учебу было не попасть, ждать следующий троллейбус было долго», — вспоминает житель Днепра Виктор Уваров.

Некоторые умудрялись вылезти на крышу и сидя на ней с можно сказать что с комфортом доезжали до нужного места.

Водители транспорта, когда видели таких пассажиров старались их прогнать, ведь такой способ передвижения опасен для жизни.

фото: Алексей Александров, группа «Родной Днепропетровск»

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