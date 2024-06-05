Как в Днепре будут выключать свет 6 июня

В четверг, 6 июня, в Днепре и области отключения света по графикам будут проходить на протяжении всех суток.
В «Укрэнерго» отметили, что в энергосистеме Украины 6 июня прогнозируется дефицит электроэнергии, который продлится весь день.
Лимиты на потребление электроэнергии будут установлены для каждой области с 00:00 до 24:00, и при превышении лимитов возможно применение аварийных отключений для всех категорий потребителей.
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