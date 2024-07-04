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Как в Днепре будут свет выключать 5 июля: графики отключений

Сегодня 20:11
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В пятницу, 5 июля, в Днепре и области будут выключать свет все сутки.

Новости Днепра про Как в Днепре будут свет выключать 5 июля: графики отключений

В Днепре и области 5 июля графики почасовых отключений электроснабжения будут действовать на протяжении всех суток, проинформировали в Укрэнерго.

Две очереди графиков отключения света будут применяться с 00:00 до 03:00 и с 23:00 до 24:00.

Остальное время – будут применены сразу три очереди.

В то же время питание объектов критической инфраструктуры ограничиваться не будет.

График отключений абонентов ДТЭК можно проверить на сайте компании.

Для потребителей ЦЭК графики будут следующими: 

з 00:00 до 02:00 відключатимуться 3 та 4 черги;
з 02:00 до 06:00 відключатимуться 1 та 5 черги;
з 03:00 до 06:00 відключатимуться 1, 2 та 5 черги;
з 06:00 до 09:00 відключатимуться 3, 4 та 6 черги;
з 09:00 до 13:00 відключатимуться 1, 2 та 5 черги;
з 13:00 до 16:00 відключатимуться 3, 4 та 6 черги;
з 16:00 до 20:00 відключатимуться 1, 2 та 5 черги;
з 20:00 до 23:00 відключатимуться 3, 4 та 6 черги;
з 23:00 до 24:00 відключатимуться 4 та 6 черги.

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Новости Днепра про Как в Днепре будут свет выключать 5 июля: графики отключенийУкраїнська Новости Днепра про Как в Днепре будут свет выключать 5 июля: графики отключенийРусский

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