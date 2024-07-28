Как в Днепре будут действовать графики почасовых отключений света 29 июля

Об этом сообщает «Укрэнерго» в своих соцсетях.
Завтра, 29 июля, с 16:00 до 23:00 будет применяться одна очередь отключений, — говорится в сообщении компании.
В другие часы стабилизационные отключения не будут.
Все изменения в расписании можно посмотреть на официальном сайте компании ДТЭК.
Пользователей призывают экономно использовать электроэнергию, чтобы уменьшить нагрузку на сеть.
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