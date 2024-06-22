Как в Днепре будут действовать графики отключения света 23 июня

Укрэнерго обнародовало графики отключений света на завтра, 23 июня.

По всей территории Украины графики отключений будут действовать только вечером.

Все облэнерго будут применять графики почасовых отключений только вечером, с 19:00 до 23:00. Причина – снижение потребления в выходной день, говорится в сообщении.

Сегодня ночью враг совершил комбинированную атаку по объектам энергетической инфраструктуры.

Повреждения получили оборудование в Запорожской и Львовской областях.

На Запорожье пострадали два энергетика, они были госпитализированы в больницу.

Сегодня мы писали о том, что в Днепропетровском парке Глобы заработал бесплатный wi-fi.

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