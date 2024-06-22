Как в Днепре будут действовать графики отключения света 23 июня

По всей территории Украины графики отключений будут действовать только вечером.
Все облэнерго будут применять графики почасовых отключений только вечером, с 19:00 до 23:00. Причина – снижение потребления в выходной день, говорится в сообщении.
Сегодня ночью враг совершил комбинированную атаку по объектам энергетической инфраструктуры.
Повреждения получили оборудование в Запорожской и Львовской областях.
На Запорожье пострадали два энергетика, они были госпитализированы в больницу.
Сегодня мы писали о том, что в Днепропетровском парке Глобы заработал бесплатный wi-fi.
Читайте также:
Автор:
Сегодня враг снова обстреливал Днепропетровщину.
СК Днепр-1 может пропасть с футбольной карты Украины.
Наши корреспонденты узнали детали инцидента из Тищенко.
В больницу города Днепр вчера, 21 июня, доставили 11-летнего мальчика.
Сегодня враг снова обстреливал Днепропетровщину.
СК Днепр-1 может пропасть с футбольной карты Украины.
Наши корреспонденты узнали детали инцидента из Тищенко.
В больницу города Днепр вчера, 21 июня, доставили 11-летнего мальчика.
В Днепропетровской области провели в последний путь 25-летнего Героя.
В Днепре в парке Глобы появился бесплатный Wi-Fi.
Оборвалась жизнь спасателя Николая Нечипоренко, получившего ранения во время вражеского удара в начале июня.
Волонтеры в Кривом Роге помогают полиции в розыске пропавшего ребенка.
В Каменском правоохранители арестовали 48-летнего мужчину за кражу денег с карты военнослужащего.
Сегодня в Днепре общественный транспорт будет работать с изменениями.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!