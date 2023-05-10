Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Как в Днепре 40 лет назад выглядел легендарный магазин пончиков на улице Глинки (ФОТО)

Как в Днепре 40 лет назад выглядел легендарный магазин пончиков на улице Глинки (ФОТО)

Сегодня 17:50
просмотров

Во второй половине 1970-х годов в Днепре были очень популярные магазины, где продавали пончики. Торговые точки находились в самых оживленных местах города: возле остановок, у больших магазинов, неподалеку заводских проходных. Например, на 12 квартале их жарили прямо на улице, при покупателях и посыпали сахарной пудрой. Аналогично, посмотреть, как готовится продукт и купить его можно было на проспекте Поля, у вокзала.

Если пончики продавали в магазине, то в нем стояло несколько столов и продавали компот. Съесть лакомство можно было не отходя от кассы. Один из самых популярных магазинов находился на остановке улицы Глинки.

Новости Днепра про Как в Днепре 40 лет назад выглядел легендарный магазин пончиков на улице Глинки (ФОТО)

«Пончики продавали сразу возле моей работы. Перед тем, как ехать домой я частенько их покупала. Кажется, килограмм стоил рубль. Но довезти горячие пончики домой и не съесть их было очень проблематично. Они были очень ароматными. Когда остывали то все равно были вкусными, но не такими, как если их есть горячими или теплыми», — вспоминает жительница Днепра Татьяна Викторова.

Также покупатели в магазинчиках могли видеть не только процесс жарки пончиков, но и непосредственно замес теста.

Но в конце 1980-х годов магазины и уличные точки с пончиками стали понемногу исчезать. Они продержались до средины 1990-х годов, но было их уже в разы меньше и купить жареный пончик в сахарной пудре можно было уже сложнее.

«Помню пончики продавали на улице Глинки, на остановке. Я студенткой покупала пакетик и потом ехала домой», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Ирина Гетьманова.

фото: Ю. Шевченко

 

Читайте также:

Новости Днепра про Как в Днепре 40 лет назад выглядел легендарный магазин пончиков на улице Глинки (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как в Днепре 40 лет назад выглядел легендарный магазин пончиков на улице Глинки (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре из-за горе-водителя парализовало движение трамваев на 50 минут
    Новости Днепра
    Сегодня 18:08
    В Днепре из-за горе-водителя парализовало движение трамваев на 50 минут

    Иногда горе-водители из-за неправильной парковки могут мешать пешеходам, другим авто…

    В Днепре школьники забросали продавщицу киоска с водой камнями и презервативами
    Новости Днепра
    Сегодня 17:02
    В Днепре школьники забросали продавщицу киоска с водой камнями и презервативами

    "Шалости" школьников попали на камеру.

    Ночью пристал к берегу и вынес мешок: в Днепре водная полиция остановила странную лодку
    Новости Днепра
    Сегодня 15:59
    Ночью пристал к берегу и вынес мешок: в Днепре водная полиция остановила странную лодку

    С 1 апреля 2023 года в Днепропетровской области действует нерестовый…

    В Днепре появилась аромаклумба: где именно и что это такое
    Новости Днепра
    Сегодня 15:27
    В Днепре появилась аромаклумба: где именно и что это такое

    В Днепре высадили аромаклумбу.

    Последние новости

    В Днепре из-за горе-водителя парализовало движение трамваев на 50 минут
    В Днепре из-за горе-водителя парализовало движение трамваев на 50 минут

    Иногда горе-водители из-за неправильной парковки могут мешать пешеходам, другим авто и даже общественному транспорту.

    Сегодня 18:08
    0
    просмотров
    Сказал, что купил в Днепре: запорожские полицейские остановили мужчину с целым арсеналом оружия
    Сказал, что купил в Днепре: запорожские полицейские остановили мужчину с целым арсеналом оружия

    Мужчина сказал патрульным, что купил все оружие в Днепре.

    Сегодня 17:26
    0
    просмотров
    В Днепре школьники забросали продавщицу киоска с водой камнями и презервативами
    В Днепре школьники забросали продавщицу киоска с водой камнями и презервативами

    "Шалости" школьников попали на камеру.

    Сегодня 17:02
    просмотров
    Водитель из Кривого Рога вела стрим в ТикТок за рулем троллейбуса
    Водитель из Кривого Рога вела стрим в ТикТок за рулем троллейбуса

    В Кривом Роге водитель троллейбуса вела прямой эфир на работе.

    Сегодня 16:15
    просмотров
    Ночью пристал к берегу и вынес мешок: в Днепре водная полиция остановила странную лодку
    Ночью пристал к берегу и вынес мешок: в Днепре водная полиция остановила странную лодку

    С 1 апреля 2023 года в Днепропетровской области действует нерестовый запрет, но это не останавливает горе-рыбаков.

    Сегодня 15:59
    2
    просмотров
    В Днепре появилась аромаклумба: где именно и что это такое
    В Днепре появилась аромаклумба: где именно и что это такое

    В Днепре высадили аромаклумбу.

    Сегодня 15:27
    0
    просмотров
    В Кривом Роге загорелась летняя кухня: погибла бабушка
    В Кривом Роге загорелась летняя кухня: погибла бабушка

    Сегодня ночью в Кривом Роге на улице Балхаской на территории частного домовладения произошел пожар, в результате которого погибла 70-летняя бабушка.

    Сегодня 14:43
    1
    просмотров
    Сколько стоит однокомнатная квартира в разных районах Днепра: продают с мебелью и ключами от лифта
    Сколько стоит однокомнатная квартира в разных районах Днепра: продают с мебелью и ключами от лифта

    Наибольшей популярностью на рынке недвижимости в Днепре пользуются однокомнатные квартиры.  В первую очередь они привлекают потенциальных покупателей низкими коммунальными платежами по сравнению со своими двух и трех комнатными «собратьями». Но парадокс в том, что хоть квадратных метров там не много,…

    Сегодня 14:40
    просмотров
    В парке Глобы в Днепре, несмотря на войну, родился новый выводок крошечных утят (ВИДЕО)
    В парке Глобы в Днепре, несмотря на войну, родился новый выводок крошечных утят (ВИДЕО)

    В парке Глобы утиное пополнение.

    Сегодня 14:26
    просмотров
    В Украине стартовала программа «єВідновлення»: как подать заявление на получение помощи
    В Украине стартовала программа «єВідновлення»: как подать заявление на получение помощи

    Важная информация!

    Сегодня 13:54
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх