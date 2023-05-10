Как в Днепре 40 лет назад выглядел легендарный магазин пончиков на улице Глинки (ФОТО)

Во второй половине 1970-х годов в Днепре были очень популярные магазины, где продавали пончики. Торговые точки находились в самых оживленных местах города: возле остановок, у больших магазинов, неподалеку заводских проходных. Например, на 12 квартале их жарили прямо на улице, при покупателях и посыпали сахарной пудрой. Аналогично, посмотреть, как готовится продукт и купить его можно было на проспекте Поля, у вокзала.

Если пончики продавали в магазине, то в нем стояло несколько столов и продавали компот. Съесть лакомство можно было не отходя от кассы. Один из самых популярных магазинов находился на остановке улицы Глинки.

«Пончики продавали сразу возле моей работы. Перед тем, как ехать домой я частенько их покупала. Кажется, килограмм стоил рубль. Но довезти горячие пончики домой и не съесть их было очень проблематично. Они были очень ароматными. Когда остывали то все равно были вкусными, но не такими, как если их есть горячими или теплыми», — вспоминает жительница Днепра Татьяна Викторова.

Также покупатели в магазинчиках могли видеть не только процесс жарки пончиков, но и непосредственно замес теста.

Но в конце 1980-х годов магазины и уличные точки с пончиками стали понемногу исчезать. Они продержались до средины 1990-х годов, но было их уже в разы меньше и купить жареный пончик в сахарной пудре можно было уже сложнее.

«Помню пончики продавали на улице Глинки, на остановке. Я студенткой покупала пакетик и потом ехала домой», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Ирина Гетьманова.

фото: Ю. Шевченко

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