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Как в Днепре 4 марта будет работать общественный транспорт: где искать графики

Сегодня 09:07
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В субботу, 4 марта, общественный транспорт Днепра будет работать в штатном режиме по расписанию выходного дня.

Новости Днепра про Как в Днепре 4 марта будет работать общественный транспорт: где искать графики

Об этом информирует пресс-служба городского совета.

Сообщается, что на маршруты электротранспорта вышло 137 единиц подвижного состава.

Кроме того, по городу будет курсировать 732 автобуса (из них 141 — большой вместимости) на 90 автобусных маршрутах.

Ознакомиться с расписанием движения трамваев, троллейбусов и маршруток можно на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» по ссылке. Также в Telegram-боте.

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