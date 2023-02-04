Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Как в Днепре 4 февраля будет курсировать электротранспорт: график и маршруты

Как в Днепре 4 февраля будет курсировать электротранспорт: график и маршруты

Сегодня 09:01
просмотров

В субботу, 4 февраля, в Днепре на маршрутах электротранспорта работают технические рейсы.

Новости Днепра про Как в Днепре 4 февраля будет курсировать электротранспорт: график и маршруты

Всего на маршруты электротранспорта вышло 85 единиц подвижного состава. Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета.

Работают следующие технические рейсы:

Троллейбусные маршруты № 1, 2, 5, 6, 7, 12, 16, 20. Всего 35 транспортных средств;

Трамвайные маршруты № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19. Всего 50 вагонов.

Режим работы технических рейсов в выходные дни: с 07:00 до 11:30 и с 15:00 до 19:30.

Отмечается, что из-за нестабильной ситуации с электроснабжением, в частности из-за аварийных отключений подстанций, график работы может меняться в течение дня.

Читайте также:

Новости Днепра про Как в Днепре 4 февраля будет курсировать электротранспорт: график и маршрутыУкраїнська Новости Днепра про Как в Днепре 4 февраля будет курсировать электротранспорт: график и маршрутыРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район: последствия выясняются
    Новости Днепра
    Сегодня 08:44
    Оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район: последствия выясняются

    На Днепропетровщине ночь на 4 февраля выдалась неспокойной. Оккупанты снова…

    Будем со светом: ДТЭК снизил ограничения по электроэнергии для Днепропетровщины
    Новости Днепра
    Вчера 22:15
    Будем со светом: ДТЭК снизил ограничения по электроэнергии для Днепропетровщины

    В январе потребность в мощности для Днепропетровской области составила 2200…

    В Изюме семь подростков взорвались на мине: что известно
    Новости Днепра
    Вчера 22:00
    В Изюме семь подростков взорвались на мине: что известно

    В пятницу, 3 февраля, в Изюме Харьковской области компания подростков…

    Гранаты, патроны, ружья и порох: у жителя Павлограда обнаружили арсенал оружия
    Новости Днепра
    Вчера 21:15
    Гранаты, патроны, ружья и порох: у жителя Павлограда обнаружили арсенал оружия

    Автомат Калашникова, магазины и более 1, 2 тыс. патронов к…

    Последние новости

    Оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район: последствия выясняются
    Оккупанты из тяжелой артиллерии обстреляли Никопольский район: последствия выясняются

    На Днепропетровщине ночь на 4 февраля выдалась неспокойной. Оккупанты снова обстреляли Никопольский район.

    Сегодня 08:44
    просмотров
    Погода в Днепре в субботу, 4 февраля: ожидается мелкий снег
    Погода в Днепре в субботу, 4 февраля: ожидается мелкий снег

    По прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков.

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Будем со светом: ДТЭК снизил ограничения по электроэнергии для Днепропетровщины
    Будем со светом: ДТЭК снизил ограничения по электроэнергии для Днепропетровщины

    В январе потребность в мощности для Днепропетровской области составила 2200 МВт. Это был минимальный объем электроэнергии в месяц для обеспечения потребителей электроэнергией по графикам стабилизационных отключений.

    Вчера 22:15
    просмотров
    В Изюме семь подростков взорвались на мине: что известно
    В Изюме семь подростков взорвались на мине: что известно

    В пятницу, 3 февраля, в Изюме Харьковской области компания подростков от 14 до 17 лет взорвалась на вражеской мини, в результате чего получили незначительные осколочные ранения разных частей тела.

    Вчера 22:00
    просмотров
    Гранаты, патроны, ружья и порох: у жителя Павлограда обнаружили арсенал оружия
    Гранаты, патроны, ружья и порох: у жителя Павлограда обнаружили арсенал оружия

    Автомат Калашникова, магазины и более 1, 2 тыс. патронов к нему, 7 гранат различной модификации с запалами, два ручных гранатомета, охотничьи ружья, 5 радиостанций и 14 килограммов пороха обнаружили правоохранители во время обыска в доме жителя в Павлограде.

    Вчера 21:15
    просмотров
    Более десятка новых случаев Covid-19: какая ситуация с коронавирусом в Днепре
    Более десятка новых случаев Covid-19: какая ситуация с коронавирусом в Днепре

    За прошлые сутки в Днепре коронавирусную инфекцию зафиксировали еще у 17 человек.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Пожар унес жизнь мужчины: в Кривом Роге в огне погиб 66-летний хозяин
    Пожар унес жизнь мужчины: в Кривом Роге в огне погиб 66-летний хозяин

    У Кривому Розі під час пожежі у приватному будинку загинув чоловік.

    Вчера 19:45
    просмотров
    На Донбассе погиб житель Кривого Рога Александр Перов
    На Донбассе погиб житель Кривого Рога Александр Перов

    27 січня поблизу населеного пункту Дружба Донецької області, захищаючи незалежність України, загинув Олександр Перов.

    Вчера 19:15
    просмотров
    5 тысяч долларов с призывника: руководство Центральной ВЛК поймали на получении взяток от отказников
    5 тысяч долларов с призывника: руководство Центральной ВЛК поймали на получении взяток от отказников

    Правоохоронці викрили керівництво Центральної військово-лікарської комісії на одержанні хабарів від ухилянтів. Одному з топ-посадовців комісії вже оголосили підозру.

    Вчера 18:45
    просмотров
    В Днепре «утеплили» мурал на «китайской стене» (ФОТО)
    В Днепре «утеплили» мурал на «китайской стене» (ФОТО)

    Летом 2017 года в Днепре прошел фестиваль стрит-арта Mural Fest Dnipro, в рамках которого художники из Мариуполя, Одессы, Львова и Киева нарисовали муралы на многоэтажках города.

    Вчера 17:59
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх