Как в Днепре 4 февраля будет курсировать электротранспорт: график и маршруты

В субботу, 4 февраля, в Днепре на маршрутах электротранспорта работают технические рейсы.

Всего на маршруты электротранспорта вышло 85 единиц подвижного состава. Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета.

Работают следующие технические рейсы:

Троллейбусные маршруты № 1, 2, 5, 6, 7, 12, 16, 20. Всего 35 транспортных средств;

Трамвайные маршруты № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19. Всего 50 вагонов.

Режим работы технических рейсов в выходные дни: с 07:00 до 11:30 и с 15:00 до 19:30.

Отмечается, что из-за нестабильной ситуации с электроснабжением, в частности из-за аварийных отключений подстанций, график работы может меняться в течение дня.

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