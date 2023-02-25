Как в Днепре 25 февраля будет курсировать транспорт: информация от горсовета

Об этом информирует горсовет Днепра.
Кроме того, по городу работает 90 автобусных маршрутов с общим количеством 730 автобусов.
Ознакомиться с расписанием движения трамваев, троллейбусов и маршруток можно на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» по ссылке. Также в Telegram-боте.
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