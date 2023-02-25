Как в Днепре 25 февраля будет курсировать транспорт: информация от горсовета

Ознакомиться с расписанием движения трамваев, троллейбусов и маршруток можно на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт» по ссылке . Также в Telegram-боте .

Кроме того, по городу работает 90 автобусных маршрутов с общим количеством 730 автобусов.

В субботу, 25 февраля, маршруты электротранспорта будут работать в штатном режиме по расписанию выходного дня.

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