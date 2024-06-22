Как в Днепре 22 июня работает общественный транспорт

Изменения в работе связаны с ремонтом трамвайного пути на пересечениях просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры и шоссе Донецк – просп. Мира.
Также, в связи с выполнением работ по ремонту сети ливневой канализации по ул. Князя Владимира Великого:
Все остальные маршруты общественного транспорта будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня. В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдет 210 единиц подвижного состава. Также по городу будет работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 611 автобусов (из них 92 – большой вместимости).
Сегодня мы писали о том, что на Днепропетровщине молодая женщина погибла во время пожара.
Читайте также:
Автор:
В Днепропетровской области сегодня погибла молодая женщина и пострадал мужчина.
Днепрянин Михаил Кохан завоевал бронзу на престижном турнире по легкой…
В Днепре появилась новая детская площадка.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал ситуацию с Николаем Тищенко,…
В Днепропетровской области сегодня погибла молодая женщина и пострадал мужчина.
Днепрянин Михаил Кохан завоевал бронзу на престижном турнире по легкой атлетике.
Хорошего дня, друзья!
В Днепре появилась новая детская площадка.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал ситуацию с Николаем Тищенко, которая произошла в Днепре 20 июня.
В Днепре завтра, 22 июня, будут действовать почасовые графики отключения света.
Женщину, которая поиздевалась над могилами военных, задержали правоохранители.
Завтра, 22 июня, два трамвая будут курсировать по-другому.
На Днепропетровщине будут судить наркосбытчиков.
Днем враг гасил по Никопольщине и запустил ракету в Кривой Рог.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!