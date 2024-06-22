Как в Днепре 22 июня работает общественный транспорт

Сегодня в Днепре общественный транспорт будет работать с изменениями.

Изменения в работе связаны с ремонтом трамвайного пути на пересечениях просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры и шоссе Донецк – просп. Мира.

троллейбусы №5 будут курсировать от ул. Независимости через просп. Александра Поля, ул. Андрея Фабра и просп. Дмитрия Яворницкого до железнодорожного вокзала по остановкам троллейбусов «Б». Далее – по своему маршруту;

трамваи №17 приостановят движение;

трамваи №5, №12 будут курсировать на бульв. Батальона Днепр с заездом по ул. Николая Руденко;

трамваи №14 от Железнодорожного вокзала будут курсировать через ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Владимира Антоновича и дальше по своему маршруту. Будет введена временная остановка на ул. Степана Бандеры для возможности пересадки пассажиров на другие маршруты электротранспорта;

автобусы №73 в направлении железнодорожного вокзала будут объезжать по схеме просп. Леси Украинки – бульв. Батальона Днепр – ул. Владимира Антоновича – ул. Философская – просп. Леси Украинки, дальше – по маршруту. В обратном направлении – без изменений;

автобусы №155 в направлении железнодорожного вокзала будут двигаться по схеме ул. Степана Бандеры – ул. Владимира Антоновича – бульв. Батальона Днепр – просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры, далее – по маршруту. В обратном направлении – по привычному маршруту.

трамваи №18, №19 с 9:00 будут курсировать по ул. Передовая.

Также, в связи с выполнением работ по ремонту сети ливневой канализации по ул. Князя Владимира Великого:

автобусы №57А, №88 в направлении ул. Королевы Елизаветы II будут курсировать в объезд по ул. Европейской, ул. Сечеславская Набережная, ул. Владимира Мономаха;

троллейбусы №7, №14, №17, №20 в направлении ул. Королевы Елизаветы II и ул. Европейской будут курсировать в объезд по ул. Сечеславская Набережная, ул. Владимир Мономаха.

Все остальные маршруты общественного транспорта будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня. В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдет 210 единиц подвижного состава. Также по городу будет работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 611 автобусов (из них 92 – большой вместимости).

Сегодня мы писали о том, что на Днепропетровщине молодая женщина погибла во время пожара.

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