Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Как в Днепре 22 июня работает общественный транспорт

Сегодня 10:00
просмотров

Сегодня в Днепре общественный транспорт будет работать с изменениями.

Новости Днепра про Как в Днепре 22 июня работает общественный транспорт

Изменения в работе связаны с ремонтом трамвайного пути на пересечениях просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры и шоссе Донецк – просп. Мира.

  • троллейбусы №5 будут курсировать от ул. Независимости через просп. Александра Поля, ул. Андрея Фабра и просп. Дмитрия Яворницкого до железнодорожного вокзала по остановкам троллейбусов «Б». Далее – по своему маршруту;
  • трамваи №17 приостановят движение;
  • трамваи №5, №12 будут курсировать на бульв. Батальона Днепр с заездом по ул. Николая Руденко;
  • трамваи №14 от Железнодорожного вокзала будут курсировать через ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Владимира Антоновича и дальше по своему маршруту. Будет введена временная остановка на ул. Степана Бандеры для возможности пересадки пассажиров на другие маршруты электротранспорта;
  • автобусы №73 в направлении железнодорожного вокзала будут объезжать по схеме просп. Леси Украинки – бульв. Батальона Днепр – ул. Владимира Антоновича – ул. Философская – просп. Леси Украинки, дальше – по маршруту. В обратном направлении – без изменений;
  • автобусы №155 в направлении железнодорожного вокзала будут двигаться по схеме ул. Степана Бандеры – ул. Владимира Антоновича – бульв. Батальона Днепр – просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры, далее – по маршруту. В обратном направлении – по привычному маршруту.
  • трамваи №18, №19 с 9:00 будут курсировать по ул. Передовая.

Также, в связи с выполнением работ по ремонту сети ливневой канализации по ул. Князя Владимира Великого:

  • автобусы №57А, №88 в направлении ул. Королевы Елизаветы II будут курсировать в объезд по ул. Европейской, ул. Сечеславская Набережная, ул. Владимира Мономаха;
  • троллейбусы №7, №14, №17, №20 в направлении ул. Королевы Елизаветы II и ул. Европейской будут курсировать в объезд по ул. Сечеславская Набережная, ул. Владимир Мономаха.

Все остальные маршруты общественного транспорта будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня. В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдет 210 единиц подвижного состава. Также по городу будет работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 611 автобусов (из них 92 – большой вместимости).

Сегодня мы писали о том, что на Днепропетровщине молодая женщина погибла во время пожара.

Читайте также:

Новости Днепра про Как в Днепре 22 июня работает общественный транспортУкраїнська Новости Днепра про Как в Днепре 22 июня работает общественный транспортРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепропетровской области молодая женщина погибла во время пожара
    Новости Днепра
    Сегодня 09:00
    В Днепропетровской области молодая женщина погибла во время пожара

    В Днепропетровской области сегодня погибла молодая женщина и пострадал мужчина.

    Днепрянин Михаил Кохан завоевал бронзу на престижном легкоатлетическом турнире
    Новости Днепра
    Сегодня 08:13
    Днепрянин Михаил Кохан завоевал бронзу на престижном легкоатлетическом турнире

    Днепрянин Михаил Кохан завоевал бронзу на престижном турнире по легкой…

    В Днепре в парке Глобы установили новую детскую площадку за средства мецената
    Новости Днепра
    Вчера 21:59
    В Днепре в парке Глобы установили новую детскую площадку за средства мецената

    В Днепре появилась новая детская площадка.

    Ермак отреагировал на инцидент с Тищенко в Днепре
    Новости Днепра
    Вчера 21:57
    Ермак отреагировал на инцидент с Тищенко в Днепре

    Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал ситуацию с Николаем Тищенко,…

    Последние новости

    В Днепропетровской области молодая женщина погибла во время пожара
    В Днепропетровской области молодая женщина погибла во время пожара

    В Днепропетровской области сегодня погибла молодая женщина и пострадал мужчина.

    Сегодня 09:00
    1
    просмотров
    Днепрянин Михаил Кохан завоевал бронзу на престижном легкоатлетическом турнире
    Днепрянин Михаил Кохан завоевал бронзу на престижном легкоатлетическом турнире

    Днепрянин Михаил Кохан завоевал бронзу на престижном турнире по легкой атлетике.

    Сегодня 08:13
    0
    просмотров
    Погода на 22 июня: в Днепре будет тепло и солнечно
    Погода на 22 июня: в Днепре будет тепло и солнечно

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    В Днепре в парке Глобы установили новую детскую площадку за средства мецената
    В Днепре в парке Глобы установили новую детскую площадку за средства мецената

    В Днепре появилась новая детская площадка.

    Вчера 21:59
    3
    просмотров
    Ермак отреагировал на инцидент с Тищенко в Днепре
    Ермак отреагировал на инцидент с Тищенко в Днепре

    Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал ситуацию с Николаем Тищенко, которая произошла в Днепре 20 июня.

    Вчера 21:57
    7
    просмотров
    Стало известно, как в Днепре 22 июня будут действовать графики отключения света
    Стало известно, как в Днепре 22 июня будут действовать графики отключения света

    В Днепре завтра, 22 июня, будут действовать почасовые графики отключения света.

    Вчера 21:10
    6
    просмотров
    Может быть психически неуравновешенной: в Киеве задержали женщину, которая осквернила могилы защитников Украины
    Может быть психически неуравновешенной: в Киеве задержали женщину, которая осквернила могилы защитников Украины

    Женщину, которая поиздевалась над могилами военных, задержали правоохранители.

    Вчера 20:39
    4
    просмотров
    В Днепре 22 июня некоторые трамваи будут курсировать по сокращенному маршруту
    В Днепре 22 июня некоторые трамваи будут курсировать по сокращенному маршруту

    Завтра, 22 июня, два трамвая будут курсировать по-другому.

    Вчера 19:49
    3
    просмотров
    Зарабатывали до 10 млн грн в месяц: на Днепропетровщине будут судить наркосбытчиков
    Зарабатывали до 10 млн грн в месяц: на Днепропетровщине будут судить наркосбытчиков

    На Днепропетровщине будут судить наркосбытчиков.

    Вчера 19:27
    2
    просмотров
    В результате вражеской атаки на Днепропетровщину 21 июня пострадали люди
    В результате вражеской атаки на Днепропетровщину 21 июня пострадали люди

    Днем враг гасил по Никопольщине и запустил ракету в Кривой Рог.

    Вчера 18:48
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх