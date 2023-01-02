Как в Днепре 2 января работает электротранспорт

Сегодня, 2 января, на маршрутах электротранспорта будут работать технические рейсы:
В общей сложности на маршруты электротранспорта вышли 77 единиц подвижного состава. Режим работы технических рейсов в рабочие дни: с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.
Об этом сообщает департамент транспорта Днепровского городского совета.
Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной, присутствуют аварийные отключения подстанций, из-за чего ситуация с движением технических рейсов может меняться в течение дня, – отмечают в департаменте.
Также по городу работают 90 автобусных маршрутов, которые обслуживают 789 транспортных средств (из них 150 – автобусы большой вместимости).
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
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