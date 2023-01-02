Как в Днепре 2 января работает электротранспорт

Важная информация!

Сегодня, 2 января, на маршрутах электротранспорта будут работать технические рейсы:

троллейбусные маршруты: №1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20. Всего 36 транспортных средств;

трамвайные маршруты: №1, 5, 9, 11, 12, 15, 17. Всего 41 вагон.

В общей сложности на маршруты электротранспорта вышли 77 единиц подвижного состава. Режим работы технических рейсов в рабочие дни: с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.

Об этом сообщает департамент транспорта Днепровского городского совета.

Энергетическая ситуация в Днепре остается сложной, присутствуют аварийные отключения подстанций, из-за чего ситуация с движением технических рейсов может меняться в течение дня, – отмечают в департаменте.

Также по городу работают 90 автобусных маршрутов, которые обслуживают 789 транспортных средств (из них 150 – автобусы большой вместимости).

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

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