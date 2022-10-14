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  • Как в аэропорту: на железнодорожном вокзале Днепра будут проверять багаж металлоискателями

Как в аэропорту: на железнодорожном вокзале Днепра будут проверять багаж металлоискателями

Сегодня 13:06
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«Укрзализныця» внедряет дополнительные системы безопасности на железнодорожных вокзалах страны. Касается это и Днепра.

Новости Днепра про Как в аэропорту: на железнодорожном вокзале Днепра будут проверять багаж металлоискателями

На железнодорожном вокзале Днепра устанавливают металлоискатели, которые используются в аэропортах.

С 15 октября каждый пассажир будет проходить процедуру проверки. В среднем проверка будет занимать 15 минут.

В частности, на вокзале будет установлен рентгено-телевизионный интроскоп и стационарный металлодетектор.

Пассажиры с проездными документами на поезда дальнего сообщения, посетители справочного бюро, залов ожидания и камер хранения, а также провожающие и встречающие будут допускаться в контрольную зону через центральный вход вокзала. Пассажиры рейсов пригородного сообщения будут проходить контроль на цокольном этаже рядом с пригородными кассами. Вход с цокольного этажа в центральный вестибюль вокзала, а также выход в поезда через пешеходный мост будет перекрыт, – говорится в сообщении от «Укрзализныци».

Аналогичные системы уже более четырех месяцев работают на Киевском центральном железнодорожном вокзале и два месяца – в Харькове.

Новости Днепра про Как в аэропорту: на железнодорожном вокзале Днепра будут проверять багаж металлоискателями

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Новости Днепра про Как в аэропорту: на железнодорожном вокзале Днепра будут проверять багаж металлоискателямиУкраїнська Новости Днепра про Как в аэропорту: на железнодорожном вокзале Днепра будут проверять багаж металлоискателямиРусский

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