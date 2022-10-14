Как в аэропорту: на железнодорожном вокзале Днепра будут проверять багаж металлоискателями

На железнодорожном вокзале Днепра устанавливают металлоискатели, которые используются в аэропортах.
С 15 октября каждый пассажир будет проходить процедуру проверки. В среднем проверка будет занимать 15 минут.
В частности, на вокзале будет установлен рентгено-телевизионный интроскоп и стационарный металлодетектор.
Пассажиры с проездными документами на поезда дальнего сообщения, посетители справочного бюро, залов ожидания и камер хранения, а также провожающие и встречающие будут допускаться в контрольную зону через центральный вход вокзала. Пассажиры рейсов пригородного сообщения будут проходить контроль на цокольном этаже рядом с пригородными кассами. Вход с цокольного этажа в центральный вестибюль вокзала, а также выход в поезда через пешеходный мост будет перекрыт, – говорится в сообщении от «Укрзализныци».
Аналогичные системы уже более четырех месяцев работают на Киевском центральном железнодорожном вокзале и два месяца – в Харькове.
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