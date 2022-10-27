Как в 90-е: в Днепре задержали банду рэкетиров

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, пятеро мужчин организовали преступную группу, действовавшую на территории Днепропетровской области. Угрожая физической расправой, участники банды требовали у предпринимателей деньги.
Для разоблачения подозреваемых следователи ГУНП в Днепропетровской области совместно с оперативными работниками СБУ провели спецоперацию.
24 октября на одной из улиц Днепра правоохранители задержали троих мужчин в возрасте 25, 42 и 43 лет во время получения денег. Следователи задокументировали факт вымогательства 500 долларов США у местного жителя.
В автомобилях и местах проживания вымогателей провели обыски, в результате которых изъяли более 800 тыс. гривен в разной валюте, банковские карточки, рации и другие вещественные доказательства. Также изъяты четыре автомобиля, на которых передвигались задержанные.
Всем фигурантам дела объявлено о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжаются следственные меры по установлению их сообщников и других потерпевших.
Яна Юхименко
Автор:
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