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Как в 90-е: в Днепре задержали банду рэкетиров

Сегодня 14:49
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В Днепре полицейские вручили подозрение трем участникам преступной группы, требовавшим деньги у предпринимателей.

Новости Днепра про Как в 90-е: в Днепре задержали банду рэкетиров

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, пятеро мужчин организовали преступную группу, действовавшую на территории Днепропетровской области. Угрожая физической расправой, участники банды требовали у предпринимателей деньги.

Для разоблачения подозреваемых следователи ГУНП в Днепропетровской области совместно с оперативными работниками СБУ провели спецоперацию.

24 октября на одной из улиц Днепра правоохранители задержали троих мужчин в возрасте 25, 42 и 43 лет во время получения денег. Следователи задокументировали факт вымогательства 500 долларов США у местного жителя.

В автомобилях и местах проживания вымогателей провели обыски, в результате которых изъяли более 800 тыс. гривен в разной валюте, банковские карточки, рации и другие вещественные доказательства. Также изъяты четыре автомобиля, на которых передвигались задержанные.

Всем фигурантам дела объявлено о подозрении. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжаются следственные меры по установлению их сообщников и других потерпевших.

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