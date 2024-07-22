Как в 1970-х выглядел небольшой островок на озере в парке Глобы в Днепре: уникальные фото

Журналисты dnepr.info узнали, как выглядел островок суши на озере в парке Глобы.
Реконструкция парка Глобы в Днепре началась сразу после освобождения города в 1943 году. В нем устанавливались новые аттракционы, появлялись театры, обустраивались зеленые зоны. Изюминкой восстановленного парка был летний деревянный театр на воде. Он заработал в начале 1950-х годов. Назывался он «Зеленый театр» по аналогии с театром под открытым небом в парке Шевченко, который существовал там до войны и так и не был восстановлен после Второй мировой. К театру в парке Глобы вел небольшой мостик через озеро.
Театр проработал в парке практически 20 лет. В 1973 году его снесли и на его месте – небольшом островке на озере установили деревянную детскую площадку.
Летом часть суши покрывалась травой и выглядела как зеленый остров на воде. Зимой вокруг него образовывался лед и это было не всегда безопасно, так как любопытные дети так и норовили вылезти на лед. Последний был не всегда крепкий и мог треснуть.
Проработала она не так долго, в 1976 году ее убрали и на этом месте стали строить театр «Ракушку». Новый театр на островке возвели в 1978 году.
фото: группа «Ностальгия по Днепру»
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Ирина
Автор:
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