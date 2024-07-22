Как в 1970-х выглядел небольшой островок на озере в парке Глобы в Днепре: уникальные фото

За все время своего существования парк Глобы в Днепре менялся и реконструировался несколько раз. Так, одна из реконструкций подарила жителям Днепра деревянный летний театр, расположенный на небольшом островке на воде. Позже на этом же островке находилась детская площадка.

Журналисты dnepr.info узнали, как выглядел островок суши на озере в парке Глобы.

Реконструкция парка Глобы в Днепре началась сразу после освобождения города в 1943 году. В нем устанавливались новые аттракционы, появлялись театры, обустраивались зеленые зоны. Изюминкой восстановленного парка был летний деревянный театр на воде. Он заработал в начале 1950-х годов. Назывался он «Зеленый театр» по аналогии с театром под открытым небом в парке Шевченко, который существовал там до войны и так и не был восстановлен после Второй мировой. К театру в парке Глобы вел небольшой мостик через озеро.

Театр проработал в парке практически 20 лет. В 1973 году его снесли и на его месте – небольшом островке на озере установили деревянную детскую площадку.

Летом часть суши покрывалась травой и выглядела как зеленый остров на воде. Зимой вокруг него образовывался лед и это было не всегда безопасно, так как любопытные дети так и норовили вылезти на лед. Последний был не всегда крепкий и мог треснуть.

Проработала она не так долго, в 1976 году ее убрали и на этом месте стали строить театр «Ракушку». Новый театр на островке возвели в 1978 году.

фото: группа «Ностальгия по Днепру»

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